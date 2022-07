Basket Serie A2 maschile – Cambiano le date della Supercoppa: Staff, esordio con Udine il 10/9

MANTOVA A seguito delle Elezioni Politiche indette per la giornata di domenica 25 settembre, la Lnp ha modificato le date della Supercoppa di Serie A2. Le gare della fase di qualificazione si disputeranno sabato 10 (Staff-Udine), mercoledì 14 (Cividale-Staff) e sabato 17 settembre (Staff-Ferrara). Quarti di finale martedì 20, final four venerdì 23 e sabato 24 settembre.

In attesa dei prossimi colpi degli Stings, registriamo importanti movimenti in casa Ravenna. Che ha firmato Nicola Giordano, playmaker classe 2003. Nato a Venezia e cresciuto cestisticamente a Marghera, si è messo in mostra nel settore giovanile del Petrarca Padova e nel 2018/2019 ha giocato in doppio tesseramento con la Stella Azzurra Roma, vincendo il campionato nazionale Under 16, e con Roseto in serie A2, dove ha raggiunto i playoff. L’anno successivo si è diviso ancora tra Stella Azzurra e Roseto con 4.7 punti di media. Nel 2020/2021 ha vestito la maglia della Stella Azzurra in A2 contribuendo alla salvezza attraverso i playout. Nell’ultima stagione ha giocato con Orzinuovi producendo 4.2 punti, 1.6 rimbalzi e 1.8 assist in 19 minuti di impiego a partita. Giordano, in Nazionale, ha fatto parte della spedizione Under 16 agli Europei di Udine 2019 chiusi con un terzo posto e 6.6 punti di media. In arrivo a Ravenna anche Kendall Anthony (29 anni), playmaker Usa con una variegata mole di esperienza che passa dal Brasile alla Francia via Islanda. Ultima stagione nella seconda lega transalpina Pro B in maglia St.Quentin. Nell’OraSì 2022-23, Anthony sarà il playmaker titolare.