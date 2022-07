Calcio Serie C – Mantova, secondo test in altura. A Storo sfida alla Settaurense

STORO (Tn) A tre giorni dalla grande abbuffata col Pieve di Bono, il Mantova scende in campo oggi (mercoledì 27 luglio) per la seconda amichevole di questa estate infuocata. Il livello di difficoltà si alza, ma neanche troppo: la Settaurense, avversaria oggi allo stadio Grilli di Storo, gioca infatti in Promozione, mentre il Pieve affrontato domenica scorsa era in Prima Categoria. Dettagli. È cambiato l’orario del match: non alle 17.30, come comunicato in precedenza, bensì alle 18.

Cosa aspettarsi? Non tanto di diverso rispetto alla precedente esibizione. Il 16-0 al Pieve è ovviamente figlio dell’evidente superiorità tecnica del Mantova rispetto allo sparring partner trentino. Però qualche spunto interessante a Nicola Corrent l’ha dato. La squadra si è impegnata, non risparmiandosi a livello realizzativo e offrendo qualche buona giocata. Monachello si è ripresentato in forma smagliante, i nuovi (soprattutto De Francesco e Procaccio) hanno ben impressionato. Insomma, il materiale sembra buono, anche se ogni giudizio al momento non può che essere provvisorio. Rispetto a quella sgambata, oggi i biancorossi avranno solo un paio di sedute d’allenamento in più e, probabilmente, un supplemento di inevitabile stanchezza. Restanbo indisponibili Conti, Ghilardi e Panizzi. Recupera solo Yeboah, che disputerà qualche minuto. Da valutare Darrel, che ieri s’è fermato per un problema ai flessori; e Paudice, alle prese con una contrattura al gluteo.

A proposito di giovani, va segnalato il passaggio a titolo definitivo al Verona del centrocampista Aiman Riahi (’04), che solo poche settimane fa aveva firmato col Mantova il suo primo contratto da professionista. Rimanendo in tema di mercato, a Storo contano i giorni per l’arrivo del portiere Niccolò Chiorra (’01), che l’Empoli finalmente “libererà” in settimana. Non si registrano novità sugli altri fronti. Chiuso per il portiere, il Mantova punterà a uno-due rinforzi in attacco (esterni) e magari a qualche cessione.

Nel frattempo, parola e palla passano di nuovo al campo. In attesa che sabato a Torbole Casaglia (ore 18) vada in scena il primo autentico banco di prova per il Mantova. Lì sì che qualche valutazione in più potrebbe emergere. Forse.