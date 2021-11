Boxe – Fari sul Memorial Lasagna

Mantova La nobile arte torna a fare capolino nella nostra città con il Memorial Attilio Lasagna giunto alla settima edizione. E questa volta con la possibilità di avere il 70% della capienza della palestra Boni, valutabile su 200 spettatori. Primo colpo di gong alle ore 21 e prezzo del biglietto a 10 euro (serve il green pass). La manifestazione è stata presentata ieri al Bar Lasagna di Marco Lasagna, figlio di uno dei pugili che ha dato più lustro a Mantova. Alla presenza degli organizzatori Bruno Falavigna e del procuratore Francesco Ventura che hanno illustrato il programma della serata. Con loro i due pugili professionisti Gianluca Pappalardo e il francese Kassimou Mouhamadou che si sfideranno nell’ultimo match della riunione sulle otto riprese. Prima della conferenza stampa hanno effettuato le regolari operazioni di peso. Il francese era accompagnato dal suo entourage. Il match fra professionisti sarà preceduto da otto incontri di dilettanti e saliranno sul ring sette pugili mantovani, molti al debutto, con quattro esponenti della Mantova Ring e tre della Boxe Mantova. «Pappalardo viene da otto vittorie consecutive – commenta Ventura – dopo una brillante carriera nei dilettanti. E’ stato due volte campione italiano e da professionista ha vinto due volte il Trofeo delle Cinture. E’ sulla strada del titolo italiano che cercherà di conquistare nel 2022. Il suo avversario sarà tosto: il francese Mouhmadou è a Mantova per vincere». I due pugili professionisti sono agguerriti. «Vengo dalla vittoria di Brescia e punto a disputare il campionato italiano – commenta Pappalardo – Mi sono preparato bene, mi reputo completo e mi piace picchiare». Il francese è sicuro dei suoi mezzi. «Sono allenato, pronto e questo match mi serve perché l’11 dicembre combatto per la finale di Coppa di Francia. Tutti i combattimenti sono importanti per me, ma questo di Mantova in special modo».

Il programma – Dilettanti

60kg: Gabriele Araldi (Boxe Mantova) vs Pietro Cerundolo (Boxe Carpi); 63kg: Nicholas Froldi (Mantova Ring) vs Yahya Motta (Boxe Guastalla); 69kg: Mihail Zabolotnii (Pugilistica Scaligera) vs Federico Nocco (Team Olympia Boxe Carpi); 70kg: Michele Saccani (Mantova Ring) vs Filippo Diaschi (Boxe Guastalla); 75kg: Francesco Viotto (Boxe Mantova) vs Mattia Albertelli (Boxe Piacenza); 63kg: Andrea Bertaiola (Mantova Ring vs Ahmed Bensaci (Boxe Carpi); 73kg: Kevin Alberini (Boxe Mantova) vs Marcello Albertini (Boxe Guastalla); 81kg: Alexandru Bitco (Boxe Mantova) vs Kristjan Paluci (Boxe Guastalla).

Professionisti: Gianluca Pappalardo (Catania, Boxing Team Catania Ring, procuratore Francesco Ventura, 24 anni, 8+ di cui 2ko/1-) vs Kassimou Mouhamadou (Strasburgo, Francia, 25 anni, 7+ di cui 3ko/4 -).

Sergio Martini