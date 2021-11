Calcio serie C – Mantova, si ferma anche Panizzi. Ballottaggio Silvestro-Vaccaro

MANTOVA Un derby per confermare quanto di buono è stato fatto negli ultimi tre turni di campionato contro Fiorenzuola, Padova e Pro Sesto. Questo l’obiettivo del Mantova di Maurizio Lauro, che si avvicina al match di domani pomeriggio a Verona contro la Vecomp. Uno scontro diretto, gara da sempre complicata contro gli scaligeri di Gigi Fresco, che anche questa volta mette in palio punti pesanti in ottica salvezza. Appaiati a 14 punti insieme a Legnago e Pro Patria, virgiliani e scaligeri hanno compiuto lo stesso percorso, 2 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte, con una differenza minima in termini di gol: 12 quelli realizzati dai biancorossi, contro i 16 dei rossoblù. Meglio la difesa del Mantova che ha subito 14 reti contro le 18 degli scaligeri. Dettagli, magari di poco conto per qualcuno, ma un match così delicato, e soprattutto un derby, va preparato nei minimi particolari. Numeri che fotografano molto bene l’andamento di questa stagione dell’attacco biancorosso, che non riesce a decollare. E soprattutto il Mantova quest’anno deve ancora trovare la prima vittoria esterna. Ci è andato vicino in più di un’occasione, ma ha sempre fallito, divorandosi delle occasioni clamorose. Tra le ultime quella di Paudice a Fiorenzuola e di Pedrini contro il Padova. Una tendenza da invertire il prima possibile, ed ecco che si presenta subito una ghiotta occasione. Considerando gli impegni delle altre concorrenti (vedi articolo in fondo), quello di domani è un derby che può valere doppio. A fare la differenza sarà l’atteggiamento con cui scenderanno in campo le due squadre. Il Mantova dovrà cercare d’imporre il proprio gioco, cercando di sbagliare il meno possibile: sia in attacco che in difesa.

Per quanto riguarda la possibile formazione, Lauro dovrà far fronte all’emergenza in difesa. Pilati è out per un problema alla schiena e al suo posto giocherà Milillo. Ieri Panizzi non si è allenato per un problema muscolare alla gamba destra e probabilmente sarà fuori. Il mister ha fatto capire che spera ancora nel recupero, ma si deciderà oggi dopo la rifinitura. Due le opzioni per sostituirlo: Silvestro o Vaccaro. A sinistra, invece, dovrebbe essere confermato Esposito, anche se Pinton ha lasciato un’ottima impressione. In mezzo al campo potrebbe esserci il dubbio Pedrini-Messori, con quest’ultimo provato ieri nel trio con Bucolo , confermato nel ruolo di regista, e Gerbaudo come mezzala destra. Davanti Lauro ha tutti i giocatori a disposizione, con buone chance di vedere De Cenco dall’inizio insieme agli esterni Guccione e Bertini.

Tommaso Bellini