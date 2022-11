Calcio 2a Categoria – La Medolese affila le armi per il big match con la Villimpentese. Bonesi: “Firmerei anche il pari”

Medole Reduce dalla sconfitta di misura sul campo del Castellucchio, che le è costata due posizioni in classifica, da seconda a quarta, la Medolese domani se la vedrà in casa contro la Villimpentese, che si presenterà al Comunale con il biglietto da visita di cinque vittorie consecutive e il primato in classifica. Per i ragazzi di Patrick Manzini non è certo l’avversario più comodo per riprendere la marcia interrotta appunto sei giorni fa. Ma in casa dei viola non mancano fiducia e convinzione di poter giocare alla pari con la prima della classe. «A Castellucchio non meritavamo di perdere – dichiara il presidente Bonesi – abbiamo giocato bene, come del resto abbiamo sempre fatto con le squadre più forti del girone. Ci ha condannati un episodio, è un peccato ma bisogna voltare pagina». Sotto con la Villimpentese allora, che troverà pane per i suoi denti. «E’ un’ottima squadra – dice ancora Bonesi – la classifica parla chiaro e di solito non mente. Andremo in campo per fare la nostra partita e naturalmente cercheremo di vincere, anche se alla vigilia mi andrebbe bene pure il pareggio. Abbiamo infatti dei problemi con qualche giocatore, probabilmente non potremo schierare la formazione migliore, ma sono sicuro che tutti i ragazzi chiamati in causa ce la metteranno tutta per ripagare la fiducia dell’allenatore».