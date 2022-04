Calcio a 5 Serie A2 – Saviatesta, big match col Fossano: ingresso gratuito al NeoLù

Mantova La regular season del campionato di A2 di futsal si avvia verso la fase conclusiva. Oggi si gioca la penultima giornata (tutte le gare in contemporanea alle 16) e sono ancora tanti i verdetti da emettere. Il Saviatesta capolista affronta al NeoLu il Fossano: gara insidiosa, contro una squadra che vuole il terzo posto nei playoff e cerca punti pesanti. I piemontesi di recente hanno messo sotto proprio il 360GG, che insegue il Mantova e che oggi sarà di scena a Lecco. Anche per i sardi non sarà affatto una gara agevole, almeno sulla carta. Continua quindi questo duello a distanza con il Saviatesta in vantaggio di tre lunghezze. Ricordiamo però che nel caso di arrivo a pari punti, prima classificata sarebbe la formazione cagliaritana perchè in vantaggio negli scontri diretti. E all’ultima giornata il 360GG avrà il derby contro il già retrocesso Monastir Kosmoto, mentre il Mantova farà visita al tranquillo Arzignano.

Tutto questo preambolo per far capire l’importanza del match odierno. La società biancorossa in settimana ha annunciato l’ingresso gratuito per tutti i tifosi, facendo anche un appello al Ccmc che segue ogni domenica il Mantova in Serie C. Al NeoLu, per tanto, dovrebbero essere presenti anche alcuni calciatori dell’Acm, che in questa annata hanno legato molto con i giocatori del Saviatesta.

A seguire la sfida contro la Pro Vercelli al “Martelli” domenica scorsa c’era anche mister Alessandro Bagalà, che dopo il successo contro il Milano, si concentra sulla sfida odierna. «Per noi sarà una partita decisiva – dice il tecnico del Saviatesta -. E’ una vera e propria finale e spero venga tanta gente a sostenerci». Il Mantova non dovrà pensare alla rivale che insegue in classifica, ma all’avversario di turno, quindi al Fossano. «Di questo sono sicuro. I ragazzi hanno preparato alla grande questa sfida e vogliamo portare a casa i tre punti. Poi, dopo la sirena, vedremo il risultato delle altre». Sul fronte formazione, Bagalà tira un sospiro di sollievo per Titon, che ha recuperato a pieno dall’infortunio al ginocchio. Sarà a disposizione anche Salas. In settimana si pensava che il problema al ginocchio potesse essere serio, ma è solo un’infiammazione. In dubbio Caio, stagione finita per Gabriel. Al NeoLu oggi ci sarà anche il vice ct azzurro, Vanni Pedrini.