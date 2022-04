Basket serie A2 m – Ferrara: “Staff, la difesa sarà la nostra arma in più”

Mantova Dopo aver vissuto un mercoledì dove il destino era completamente nelle mani di capitan Cortese e compagni, che hanno prontamente centrato l’obiettivo play off, la Staff Mantova si prepara a vivere un sabato alla finestra. In attesa dell’impegno serale tra Casale Monferrato e Forlì, al termine del quale si saprà se la partita dei biancorossi domani contro Latina, nella quarta e ultima giornata della fase a orologio, avrà ragione di esistere e in quale misura. In caso di vittoria di Forlì, gli Stings hanno la possibilità di accasarsi al settimo posto della griglia play off. Se invece dovesse prevalere Casale Monferrato, i biancorossi sono e rimarrebbero ottavi in classifica, indipendentemente da tutto il resto.

«Coach Valli ha fatto un grosso lavoro ed è stato bravo a ridare gerarchie dopo che la squadra era arrivata a fine 2021 un po’ persa – afferma il guardia-ala Matteo Ferrara alla presentazione del match con Latina – Questo ha aiutato, così come è stato fondamentale il rientro di un playmaker di ruolo come Lorenzo Maspero, che è cresciuto tantissimo perché un giocatore ordinato e di grande energia. Credo però che il miglioramento più grande sia stato quello nella metà campo difensiva, perché adesso abbiamo molta più intensità. Siamo ancora magari un po’ discontinui, però se penso a tutte le ultime vittorie che abbiamo fatto sono sicuramente nate dalla fase difensiva e dovremo continuare a puntare su quella anche nei play off».

Latina non può più ambire alla parte più importante della stagione e c’è incertezza sulla presenza di alcuni componenti del gruppo-squadra per casi di positività al Covid, ma il centro Davide Bozzetto vuole chiudere nel migliore dei modi la stagione 2021/22: «Ci attende la trasferta in casa degli Stings e sappiamo che sarà una partita difficile – dichiara – In questo momento dovremo trovare la condizione mentale per riuscire ad affrontare una squadra forte come Mantova, che è già qualificata per i play off e che ha un roster di buon livello, e non è facile. Scenderemo in campo cercando di mantenere la stessa faccia tosta che abbiamo avuto nella partite in casa e speriamo di finire bene la stagione, che è la cosa per moi più importante».

Leonardo Piva