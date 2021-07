Viadana – PalaFarina, il maltempo fa slittare nuovamente i lavori

VIADANA «Il nostro obiettivo è lavorare affinché il PalaFarina sia a disposizione delle società sportive per settembre»: risponde così l’assessore ai lavori pubblici Ivan Gualerzi alle minoranze che nei giorni scorsi avevano chiesto di effettuare un sopralluogo all’interno del cantiere. Ma se, come riportato ieri, le premesse per il “tour” per la struttura sportiva sembravano essere buone, ora spuntano alcuni problemi.

«Non è nelle facoltà dell’amministrazione decidere se il sopralluogo si possa effettuare oppure no. Durante l’ultimo consiglio comunale – puntualizza Gualerzi – in cui abbiamo risposto a tutte le domande che ci sono state poste veniva proposto di poter effettuare un sopralluogo al PalaFarina domenica 18 luglio. A questa istanza ho risposto di farmi avere una richiesta scritta che avrei girato per competenza alla ditta appaltatrice (Tieni), al direttore dei lavori ing. Ferrari e al R.U.P. ing. Sanfelici. La richiesta è stata presentata giovedì 15 luglio e mi è stata comunicata venerdì 16 luglio. Sentiti il R.U.P. e il direttore dei lavori, in accordo con la ditta Tieni, è stato stabilito di non autorizzare la visita in quanto le parti non possono essere presenti. Anche l’eventuale data di lunedì 19 luglio non viene ritenuta idonea dal momento che i lavori previsti dal 14 al 16 luglio, a causa delle avverse condizioni meteo, sono stati rinviati dal 18 al 22 luglio (sempre meteo permettendo)».

In chiusura una stoccata alle opposizioni: «Ogni altro discorso in merito è solo sterile propaganda politica che non ha nulla a che vedere con una opposizione costruttiva, propositiva e collaborativa per il bene di Viadana. Alle polemiche e alle provocazioni rispondiamo: lasciateci lavorare per il bene della comunità. Al di là delle polemiche politiche, di riserve e di penali ne riparleremo quando la normativa ce lo consentirà. Ora l’unico obiettivo deve essere la conclusione dei lavori, ormai prossima».