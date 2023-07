Canoa – La Canottieri Mincio in gara a San Giorgio di Nogaro

Mantova Weekend di gare all’insegna della seconda tappa del circuito “Canoagiovani”. La manifestazione vedrà i baby canoisti cimentarsi, in due intensi giorni di gara, tra la tappa Centro/Nord di San Giorgio di Nogaro e quella Centro/Sud di Mormanno, con agguerrite lotte in acqua alla conquista delle prestigiose medaglie di categoria, in attesa della finalissima che come di consueto andrà in scena a Caldonazzo dall’8 all’10 settembre. Tra Nord e Sud saranno 74 le società provenienti da tutta Italia, per un totale di 722 atleti presenti e più di 1941 equipaggi, con una stima di duemila persone tra accompagnatori, genitori e pubblico. Il programma è dedicato alle categorie Allievi/e A e B, Cadetti A e B. In entrambe le location lo start sarà oggi a partire dalle 15 con le batterie dei 2000 metri. Per i più piccoli (9 e 10 anni) verrà, invece, effettuato un percorso sulla distanza di 200m. Domani gran finale dalle 8 con le gare sprint sui 200m e le prove open in K4 e C4. Per la Canottieri Mincio nel K 420 Allieve B da segnalare Azzurra Peccini. Nel K1 Cadette A ecco Marianna Ballarini, nel K1 Cadetti A Thomas Pasini e nel K1 Cadetti B Leonardo Leoni. Tutti faranno i 2000 e i 200 metri.

Il Canoagiovani rappresenta il più importante circuito agonistico a livello giovanile promosso annualmente dalla Federazione. Una manifestazione che ogni anno vede ampliarsi nella partecipazione, sia quantitativamente che qualitativamente, avvicinando le nuove leve della canoa italiana alla disciplina agonistica, divertendo e trasmettendo i valori e i benefici dello sport.