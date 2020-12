A tutta velocità per le vie di Viadana: arrestato

VIADANA Nella serata di ieri i Carabinieri dell’ Aliquota Radiomobile della Compagnia di Viadana hanno tratto in arresto un ragazzo, residente a Viadana, per resistenza, oltraggio e violenza a pubblico ufficiale.

Infatti, P.F.R., classe 2000 nato a Casalmaggiore, verso le 19.00 di ieri vagava a folle velocità per le vie del centro cittadino; intercettato da una pattuglia di Carabinieri gli veniva intimato l’alt, ma il giovane tentava di seminare la pattuglia compiendo manovre azzardate e pericolosissime nelle vie centrali. Durante la folle corse con lo specchietto retrovisore della sua Volvo XC 40 urtava anche una ragazzina che camminava per i le vie del centro; fortunatamente la ragazza, sentendo le sirene della pattuglia lanciata all’inseguimento, riusciva a scansarsi dalla strada prima che il giovane a tutta velocità per poco non la investiva. Bloccato all’altezza di via Paralupa, il giovane, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta presumibilmente all’abuso di alcool o sostanze, scendeva dall’auto e cominciava ad aggredire fisicamente i Carabinieri; i militari, tramite anche l’appoggio di un’altra pattuglia intervenuta, dopo una colluttazione riuscivano a bloccarlo.

Lo stesso veniva poi portato presso l’Ospedale Oglio Po di Casalmaggiore per gli accertamenti etilometrici e per verificare se avesse assunto stupefacenti; anche all’ospedale il giovane, ancora in stato di alterazione, continuava ad aggredire i Carabinieri. Trasportato presso la Compagnia Carabinieri di via Circonvallazione Fosse, dopo le formalità di rito veniva dichiarato in stato di arresto e rinchiuso presso le camere di sicurezza; più tardi, ancora in preda ad agitazione, veniva condotto presso il carcere di Mantova, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del processo per direttissima che probabilmente si svolgerà nella mattinata odierna.