Calcio dilettanti – Castellana a Casazza per ipotecare l’Eccellenza. Atletico-Voltese: chi sale in Seconda?

MANTOVA Inizia il triangolare decisivo per il salto in Eccellenza: la Castellana oggi a Casazza (ore 17) sfida i bergamaschi per la prima gara del terzo turno play off. Trasferta insidiosa: «Affrontiamo un team pericoloso davanti, in primis con un giocatore prolifico come Pellegris – dice il mister Alessandro Cobelli -, noi dobbiamo mantenere la serenità, per giocare una gara ai livelli di Asola e Orzinuovi». Fuori causa David Thai Ba, vittima di un infortunio muscolare: Sangiorgio, Mesa e Loda Cavallari in ballottaggio per un posto in quota. Chi perde affronta subito il Calolziocorte: giocherà immediatamente la seconda gara il Casazza anche in caso di pari.

Finalissima a Castiglione, dove al Lusetti (ore 17), l’Atletico Castiglione sfiderà la Voltese per il salto in Seconda.

Alla conclusione della stagione regolare l’Atletico ha chiuso al secondo posto con 73 punti (uno in meno dello Sporting Pegognaga capolista), con un vantaggio di sette lunghezze sui collinari, che domenica scorsa nella prima sfida dei play off si sono imposti per 1-0 a Cerlongo. Agli aloisiani basta il pareggio per essere promossi, agli ospiti serve solo il successo.

«Niente calcoli, la squadra non andrà in campo solo per centrare il pareggio – sottolinea Luca Vaccari, tecnico rossoblù -, si confrontano due ottime squadre, entrambe meriterebbero di approdare nella categoria superiore, ma questo privilegio tocca solo a una delle due: mi auguro sia una bella gara». Assenti Piacentini e Zanardini.

Replica l’allenatore collinare Bontempo «Sfideremo una corazzata di giocatori esperti: non sarà semplice avere la meglio ma è logico che abbiamo il dovere di provarci, vediamo come va, le motivazioni comunque non ci mancano». Assente Centonze.

Ultimo turno anche dei play off di Seconda Categoria con Casaloldo e Poggese oggi a riposo. Il Casaloldo guarda alla sfida di Briosco tra Lambrugo e Concesio, mentre la Poggese è spettatrice interessata di Città di Opera-Dubino (entrambe alle ore 17). Le mantovane affronteranno domenica prossima, 4 giugno, le perdenti del primo match o, in caso di pareggio, le squadre impegnate oggi in casa. Mentre l’11 se la vedranno con le vincenti. Il Casaloldo affronterà in casa il Lambrugo e sarà in trasferta a Concesio, ma in quale ordine lo sapremo solo stasera. Analogamente, la Poggese ospiterà il Città di Opera e farà visita al Dubino, in provincia di Sondrio.