Calcio – Lo stadio Lusetti di Castiglione si rifà il look dentro e fuori

CASTIGLIONE Prosegue il restyling del Lusetti di Castiglione: in questi giorni si sta ultimando la posa del manto del sintetico, mentre è stato riseminato il terreno di gioco del campo principale, che splende di un verde intenso, un vero e proprio tappeto, favorito anche dalla lunga inattività che dura ormai, purtroppo, da metà del mese di ottobre.

Vanno avanti anche i lavori di ristrutturazione degli spogliatoi, che erano già cominciati la scorsa estate: la società ha approfittato della sosta per accelerare, come abbiamo già documentato nelle scorse settimane, con ristrutturazioni maggiori.

In via di ultimazione anche la palestra interna all’impianto principale del calcio castiglionese.

I rossoblù, dunque, non perdono tempo e si attrezzano, in attesa di una ripartenza spostata sempre più in là da un dpcm dopo l’altro. La squadra, come detto, prosegue il lavoro a distanza stilato dai preparatori, visto che non è possibile, a causa delle restrizioni, potersi allenare nemmeno sulla pista di atletica che cinge il campo della prima squadra.