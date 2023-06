Tamburello Serie A maschile – Castellaro e Solferino in carrozza

MANTOVA Il Castellaro batte senza problemi il Sabbionara e allunga in vetta sfruttando il turno di riposo del Guidizzolo. «Partita senza storia – afferma il patron Arturo Danieli – è stata un’occasione per dare spazio a chi di solito ne ha poco».

Sorpresa a Castiglione, dove gli aloisiani hanno piegato al tie break la Cavrianese e riscattato così la sconfitta in Coppa Italia. «La squadra merita un plauso – esulta il presidente Margoni – ha giocato molto bene». «Mercoledì in Coppa non c’era stata partita – osserva amareggiato Tondini dalla sponda cavrianese – stavolta avevamo Tanino non al meglio della condizione fisica e tutta la squadra ne ha risentito». Cavrianese che ha lasciato il terzo posto al Solferino, che ha passeggiato sul campo del Ceresara privo dell’infortunato Magnani. «Come non bastasse – afferma il presidente Pezzini – l’ultimo gioco lo abbiamo giocato in quattro per l’espulsione di Gallina. Bravi i nostri avversari a vincere tutti i quaranta pari». Il Solferino tornerà in campo mercoledì (ore 16), in casa, per lo spareggio di Coppa Italia con l’Arcene che vale il pass per la final four.