Telecamere nei parchi di Ostiglia, a breve l’affidamento delle installazioni

Ostiglia Si trovano in fase di affidamento e dovrebbero avere inizio entro settembre le operazioni di installazione di un nuovo sistema di videosorveglianza da introdurre nei parchi pubblici e nelle aree verdi. Il Comune di Ostiglia, a tal riguardo, grazie all’ottenimento di un contributo regionale ha voluto provvedere all’implementazione del sistema di videosorveglianza, già attualmente presente. L’intervento che raggiunge la cifra di oltre 94mila euro, sarà finanziato per quasi 74mila e 500 euro con fondi regionali, e per la parte restante, circa 18mila e 870 euro con risorse appartenenti al Comune. L’opera prevede la realizzazione di otto postazioni, da realizzarsi nei seguenti spazi: il parco via XX Settembre che amplia il sistema di ripresa già esistente e comprende anche i giardini vecchi fino alla fontana; la riserva naturale Isola Boschina; il parco giardino Viazzuolo; la riserva naturale palude di Ostiglia; il parco situato in via Verrara; il parco Sgambatoio golenale; il parco giochi Correggioli e all’ingresso del parco pubblico Golenale in zona borgo bugno ex motocross. Ugualmente, durante l’ultimo consiglio, l’amministrazione comunale ha approvato l’atto di delibera che mette a disposizione la somma di 30mila euro per la riqualificazione del sistema di videosorveglianza già attualmente presente sul territorio. Simili interventi, illustrati dal sindaco di Ostiglia Valerio Primavori, andranno ad integrare oltre alle piano di ripresa già presente, oggetto appunto di una rigenerazione, anche il sistema di lettura targhe, precedentemente introdotto sul territorio comunale di Ostiglia. (c.f.)