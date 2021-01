Calcio dilettanti – Eccellenza, il Crl fa la conta sull’ipotesi ripartenza

MANTOVA Società spaccate a metà sulla ripartenza dei campionati d’Eccellenza: se in una prima informale consultazione nel meeting zoom di lunedì sera 24 si erano espresse per la ripartenza e 26 contro, il Crl, come promesso, ha deciso di procedere ad una conta vera e propria, mandando una mail alle 54 lombarde del quinto livello nazionale per chiedere ufficialmente la disponibilità a ripartire o meno. Un sondaggio anche sui format: tra le opzioni previste anche quella di formare un girone o più, a seconda delle adesioni, di sola andata, con le società che vorranno ripartire, tutelando al contempo, quelle che non se la sentono. Da Roma, a quanto sembra, le pressioni per una ripartenza dell’Eccellenza ci sarebbero per completare gli organici della D il prossimo anno (la Lombardia ha tre posti garantiti). I massimi dirigenti lombardi non hanno mai nascosto le loro perplessità sul tema. E’ noto che tra le società intenzionate a ripartire ci sia il Castiglione, mentre più volte la Governolese ha espresso la propria contrarietà. Staremo a vedere insomma. Intanto ieri si sono svolte le call delle Seconde e Terze: la grande maggioranza è contraria ad una ripartenza, ma vorrebbe dare una chance alla ripresa dei giovani, qualora possibile. A questo proposito, con il rientro da oggi della Lombardia in zona arancione, il Castiglione riprenderà gli appuntamenti del weekend per gli allenamenti singoli dei giovani.