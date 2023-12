Calcio dilettanti, le amichevoli di fine anno – Il Porto vince il derby con l’Union Marmirolo. Bel pari tra Gove e Mantova Primavera

Mantova Nel sabato che precede il veglione di fine anno, diverse squadre sono scese in campo per salutare il 2023 con l’ultimo galoppo amichevole. La ripresa dei campionati dilettantistici è fissata al 14 gennaio (il 21 per la Terza Categoria e i tornei emiliani) per cui l’obiettivo è mantenere il ritmo partita durante questa lunga sosta che potrebbe anche cambiare i valori in campo. C’è però chi deve fare i conti con i malanni di stagione, tipo la Castellana, che ha mezza squadra a letto con l’influenza e ha dovuto cancellare la partitella in famiglia con la Juniores. Mister Arioli radunerà la truppa martedì e avrà tanto lavoro da fare per rivitalizzare la squadra dopo un periodo davvero tribolato e avaro di soddisfazioni. Il San Lazzaro si è presentato con gli uomini contati al test di ieri mattina, al Migliaretto, contro il Mozzecane, formazione di Eccellenza che si è imposta per 6-0 (doppietta di Farinazzo, gol di Martone, Semenzato, Cordioli e Pernigotti). Decisamente più equilibrato e combattuto il derby giocato a Ca’ Rossa tra Porto e Union Team Marmirolo, con entrambe le squadre costrette però a pescare giocatori dalle rispettive Juniores per rimediare alle molte defezioni. Ha vinto, in barba alla differenza di categoria, il Porto: vantaggio biancazzurro al 10’ con Benincà, pareggio al 60’ di Mamadou Diop, gol vittoria di Bernardi al 75’.

Partitella in famiglia nella vicina Casalromano per l’Asola di Mauro Franzini contro l’Under 18: 8-0 con due reti a testa per Buonaiuto, El Abd e Moreni, gol di Brentonico e Sangiorgio; Zampolli ha parato un calcio di rigore. Bel pareggio (2-2) fra la Governolese e la Primavera del Mantova: Pirati in gol con Cenzato e Callegarini; per i biancorossi di Ciccio Graziani, un ex, hanno segnato Ghirardi e Del Bar. La Gove tornerà in campo mercoledì per un altro test in casa del Luzzara (ore 19). Molte le partite nel prossimo fine settimana. Si comincia venerdì 5 con San Lazzaro-Sporting Club, Roverbellese-Villimpentese, Soave-Porto e Gonzaga-Quistello; sabato 6 c’è Poggese-Union Marmirolo; domenica 7 Castiglione-Sporting Brescia, Pavonese-Asola, Reggiolo-Governolese e Serenissima-New Castellucchio.