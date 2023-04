I tessuti della Giovanardi da Villimpenta all’Atelier Design dell’architetto Castrignano

MILANO/VILLIMPENTA Presente anche la Giovanardi di Villimpenta all’evento “Fuorisalone 2023” con l’esposizione di tessuti indoor e outdoor nel nuovo Atelier Design di Andrea Castrignano, architetto e celebre volto televisivo del programma “Cambio casa”.

Se il Salone del Mobile di Milano ha chiuso con il bilancio record di 307mila presenze, con oltre 2.000 brand espositori, in piazza Tricolore il design sartoriale ha trovato casa. “Atelier del Design” è il nuovo progetto inaugurato ufficialmente in occasione della Milano Design Week 2023. In questo spazio convivono quattro anime che raccontano il percorso professionale di Andrea Castrignano: lo studio di progettazione di interni, la casa campione realizzata in collaborazione con le aziende partner, la casa di produzione video e la materioteca che raccoglie, come in uno scrigno prezioso, i materiali e le finiture con cui va a personalizzare ogni progetto. Nella realizzazione della casa campione e dello showroom, Castrignano ha voluto accanto a sé importanti aziende del settore come Giovanardi con i tessuti riciclati Raytent esposti nelle tende all’ingresso nella casa campione e area per la progettazione per suggerire soluzioni interior con tessuti sostenibili altamente resistenti.

La tecnologia Raytent è sviluppata nella sede villimpentese della Giovanardi per ridurre l’impatto sul pianeta e garantire un futuro più sostenibile.