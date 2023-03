Calcio dilettanti – Union-Sere può chiudere i discorsi. Il Sermide, invece, vuole riaprirli

Mantova Prima contro seconda: potrebbe chiudere i giochi, o quasi, l’Union Team, che quest’oggi sfida in casa la Serenissima, seconda in classifica a -6 dai giallorossi. Una gara da dentro o fuori per il team di Tenedini che, invece, vincendo, riaprirebbe clamorosamente tutti i giochi. Non scenderà in campo il Nuvolera, che recupererà tra un mese con la Verolese (il 20 aprile), ma qualora vincesse il team di Petrozzi, le pressioni sarebbero tutte sulle inseguitrici.

Importante pure l’altro derby tra Gonzaga e Sporting, due compagini in lotta per i play off, mentre il Sermide, qualora riuscisse a battere la Virtus Manerbio, riaprirebbe clamorosamente anche la lotta per la salvezza diretta: difficile ma ancora possibile. In Seconda la Villimpentese mette nel mirino l’Ostiglia, con l’obiettivo di allungare ulteriormente in classifica: oggi la seconda del lotto, la Voltesi, se la vede con il Quistello, in un match da tripla. Nel frattempo in zona salvezza si gioca lo scontro diretto tra Boca e Santi. I cittadini vogliono reagire, i rossoblù cercano altri tre punti per la sicurezza.

In Terza Categoria, infine, continua la lotta a tre tra Pegognaga, Atletico Castiglione e Moglia, alla quale potrebbe presto aggiungersi la Voltese: gli scoiattoli ospitano un River senza più obiettivi (ma sempre temibile), gli aloisiani affrontano la Robur, mentre sembra più complicata la trasferta dei bianconeri, sul terreno di gioco della Rapid Olimpia. Da non perdere nemmeno lo scontro tra Cerlongo e Don Bosco. Lo Juniors è forse la compagine più in forma del campionato, mentre i marcariesi hanno probabilmente l’ultima chance per rientrare nella lotta play off.

Nel campionato di Eccellenza femminile, il Casalmartino ha un match ball salvezza contro il Cus Bicocca: le ragazze di Arvani sono chiamate a vincere la partita, per allungare ancora di più il passo verso la salvezza matematica.