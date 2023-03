Basket A2 – Il giorno del giudizio: la Staff a Cento deve vincere e sperare

Mantova E’ il giorno del giudizio. Alle ore 18 verrà alzata la palla a due alla Milwaukee Dinelli Arena per sancire l’inizio di Tramec Cento-Staff Mantova, la partita che solo in caso di vittoria permetterebbe ai biancorossi di sperare ancora di non finire nel girone della salvezza e potersi quindi garantire la permanenza in A2 prima della fase a orologio.

Coach Nicolas Zanco può affrontare la sfida con il roster a completa disposizione e c’è inevitabilmente molta attesa per l’esordio del neo acquisto Sherrill. «In queste due settimane siamo riusciti a recuperare diversi giocatori acciaccati, su tutti Cortese e Janelidze – afferma il coach biancorosso – poi abbiamo inserito sempre di più Sherrill, che si è calato nella nuova realtà con grande entusiasmo e disponibilità verso i compagni. A livello tecnico e tattico può darci tanta energia e prendere vantaggi nei pick&roll. È un giocatore a cui piace servire assist ai compagni piazzati sul perimetro e ha già una buona intesa con Iannuzzi».

«Cento – prosegue Zanco nell’analisi prepartita – è una squadra davvero solida dal punto di vista delle letture offensive. Oltre a Tomassini, leader tecnico ed emotivo del gruppo, ci sono tanti giocatori pericolosi e di grande qualità tecnica. Per noi domenica inizia una nuova parte della stagione, a cui ci presenteremo con un roster diverso, dato l’ingresso di Sherrill e l’addio di Miles e Morgillo. Ci aspetta una partita importante, che dovremo vincere per giocarci tutte le nostre possibilità».

Nel girone Salvezza accedono le squadre classificate in posizione 10-11-12-13 dei Gironi Verde e Rosso al termine della prima fase che si concluderà il 26 marzo (giorno in cui gli Stings si sarebbero dovuti confrontare con Ferrara, ritiratasi però dal campionato). La classifica iniziale viene determinata dagli esiti degli scontri diretti della prima fase, e successivamente tutte le squadre disputeranno 8 gare (4 andata e 4 ritorno) con le squadre dell’altro Girone.

Leonardo Piva

Milwaukee Arena, ore 18

Tramec Cento 19 Berti C,

21 Archie AG, 17 Toscano AP,

2 Marks G, 7 Tomassini PM.

Panchina: 0 Zilli, 4 Mussini, 9 Baldinotti, 11 Kuuba, 24 Moreno. All.: Matteo Mecacci

Staff Mantova 7 Iannuzzi C, 28 Ross AG, 8 Veronesi AP,

16 Cortese G, 73 Sherrill PM.

Panchina: 0 Lo, 3 Criconia, 14 Janelidze, 27 Vukobrat, 31 Calzavara. All.: Nicolas Zanco