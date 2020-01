Calcio Eccellenza – Verso Castiglione-Governolese. Guernieri: “Pirati, prendiamoci la rivincita”

Governolo «Iniziamo il ritorno con un derby che all’andata abbiamo perso immeritatamente, per cui andremo a Castiglione per rifarci»: così il presidente della Governolese, Marzio Guernieri.

Continua il massimo dirigente dei Pirati: «Abbiamo concluso la prima parte del campionato in zona play off e con una vittoria prestigiosa in casa della capolista Lumezzane. Non potevo pretendere di più. E’ vero che il girone di ritorno è ancora tutto da scrivere e le variabili sono infinite, ma personalmente mi è rimasto impresso lo strepitoso girone di ritorno dello scorso campionato, al termine del quale, partiti dalla soglia dei play out, siamo riusciti a sfiorare i play off. Sono imprese che, in un campionato non facile come l’Eccellenza, non sono frequenti. Sarebbe un sogno restare ad alti livelli anche nella seconda metà del torneo». «Diverse squadre del nostro girone hanno cambiato parecchi giocatori – sottolinea il presidente -. Sono scelte che fanno le società ma che non sempre trovano riscontri positivi. Per quanto ci riguarda, avevamo un organico piuttosto ampio, alcuni atleti si lamentavano di giocare poco, abbiamo preferito sfoltire l’organico senza per questo indebolire la squadra. Sono convinto che la Governolese abbia le carte in regola per disputare un girone di ritorno all’altezza dell’andata».

«Colgo l’occasione – conclude il presidente dei rossoblù – per parlare delle nostre formazioni giovanili e delle celebrazioni per il centenario della nostra società. Anche i giovani, come la prima squadra, ci stanno dando belle soddisfazioni. Un plauso a tutti i nostri tecnici e ai nostri ragazzi. Per quanto riguarda il centenario, da più parti abbiamo ricevuto i complimenti. Le celebrazioni si sono concluse con una serata cui hanno preso parte più di trecento persone. Non era scontato che riuscisse come in effetti è riuscita. Anche quella è stata una soddisfazione».

Per il derby, mister Ciccio Graziani ha tutta la rosa a disposizione.