Plateatici extra large, c’è la proroga al 30 settembre

MANTOVA La Giunta ha approvato l’occupazione temporanea in deroga per l’emergenza epidemiologica “plateatici covid” fino al 30 settembre di quest’anno che vale per gli spazi già autorizzati e per le sole attività che non occupano posti auto.

Per tali occupazioni vi è l’obbligo di rispettare quanto stabilito dal richiamato Regolamento comunale per l’arredo e il decoro dell’ambiente urbano.

Inoltre, è dovuto il relativo Canone unico patrimoniale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, con l’applicazione della tariffa giornaliera.

Pertanto, per usufruire della proroga, è necessario essere in regola con i precedenti pagamenti del Canone.

Il pagamento del Canone unico patrimoniale dovuto per la presente proroga dovrà essere effettuato sempre entro il 30 settembre, con gli importi e le modalità che saranno comunicate agli interessati dal Settore Sportello unico per le imprese e i cittadini.

Ai plateatici in deroga che non rispetteranno i criteri del vigente Regolamento verrà disposta la revoca del nulla osta comunale.

La proroga approvata dalla Giunta nasce dalle esigenze dei pubblici esercizi, gravemente colpiti dalle conseguenze della situazione epidemiologica degli ultimi due anni.

Inoltre, è stato tenuto conto che l’occupazione temporanea dei plateatici in deroga, che non occupano posti auto, non ha riflessi negativi sulle esigenze di sosta dei residenti e dei lavoratori.

Per questi motivi è stata valutata positivamente la proroga fino al 30 settembre della predetta tipologia di occupazione di suolo pubblico, che vuol essere quindi una ulteriore forma di sostegno alle attività economiche colpite dalle conseguenze della crisi pandemica, che potranno così usufruire dei plateatici per tutto il periodo estivo.

Naturalmente deve essere garantito l’utilizzo ordinato e decoroso degli spazi pubblici nel rispetto della città sito Unesco.