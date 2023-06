Tamburello serie A m – Castellaro favorito a Solferino, Castiglione cerca il pass per la Coppa

Mantova Ultimo turno di andata per la massima serie con il Castellaro già certo della prima posizione che farà visita nel clou di giornata al Solferino, uscito sconfitto una settimana fa nel derby con il Guidizzolo, risultato che lo ha visto scivolare a -7 punti dalla capolista a punteggio pieno. Per la formazione diretta da Luca Baldini, reduce dalla convincente prestazione di una settimana fa con la Cavrianese, e da un girone di andata finora perfetto, l’occasione di chiudere in bellezza contro una formazione che nella passata stagione è stata una vera e propria bestia nera Per i padroni di casa invece probabilmente l’ultima chiamata per rimanere in corsa per il titolo: una vittoria piena consentirebbe loro di fermare la corsa degli avversari e di riportarsi a meno 4 dal vertice, accorciando così nuovamente la graduatoria. Visti i risultati fin qui ottenuti, Castellaro parte con i favori del pronostico, ma il Solferino ha le potenzialità per cercare il bottino pieno. Non dovrebbe incontrare troppe difficoltà la seconda della classe Guidizzolo, nella trasferta a Sommacampagna, con gli ex di turno Federico Merighi e Gabriele Weber che tornano sul campo che li ha visti trionfare in campionato un anno fa. Dopo il pesante ko di una settimana fa a Castellaro, è chiamata a tornare ai tre punti la Cavrianese in casa contro il Bardolino. Favorito l’Arcene nella trasferta a Ceresara. In ottica Coppa Italia, con il Castellaro già qualificato alla fase finale, il Guidizzolo a cui manca un solo punto per il pass diretto, Cavrianese, Solferino e Arcene già agli spareggi, sarà decisivo per il sesto posto, l’ultimo valido per il preliminare, lo scontro Castiglione-Fontigo. Formazioni divise da un solo punto in graduatoria a favore dei mantovani, che si daranno quindi battaglia per la conquista del prestigioso traguardo, che li vedrebbe poi affrontare in gara secca il 21 giugno la terza classificata. A riposo il Sabbionara.