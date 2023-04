Calcio Promozione – Pippo Moreni, un bomber fatto in casa: “Tutti uniti per portare l’Asola ai play off”

ASOLA Ritorno al successo per l’Asola dopo due sconfitte consecutive. I ragazzi di mister Mauro Franzini hanno domato il Marmirolo e sono risaliti al terzo posto, in piena corsa per giocare i play off quando mancano quattro giornate al termine del campionato. Autore del gol che ha sbloccato il match, Filippo Moreni: «E’ stata una bella partita – afferma il giovane bomber biancorosso – siamo partiti subito aggressivi, pressando alto e chiudendo ogni linea di passaggio. Loro giocavano dal basso e con la nostra pressione li abbiamo messi in difficoltà. Il mio gol è nato infatti da un recupero palla alto, poi a tu per tu con il portiere l’ho angolata bene. Dopo il secondo gol di Chitò, la partita è stata tutta in discesa».

«Non segnavo dal derby col San Lazzaro, a febbraio – continua Moreni – era ora. E posso dire che è stata una botta di fiducia. Devo ringraziare la squadra. Ora, però, dobbiamo rimanere concentrati perché non è ancora il momento di festeggiare. Lo faremo solo a fine campionato, con i play off. Sono cresciuto nelle giovanili dell’Asola – racconta ancora Filippo – lo scorso anno sono salito in prima squadra. Devo dire che ho sempre giocato, nonostante abbia fatto fatica all’inizio a trovare spazio. Ora che gioco con continuità, mi trovo molto bene con la squadra. Penso che, a livello di spogliatoio, siamo migliorati molto grazie alla nostra unione e all’unico obiettivo verso cui tutti remiamo: i play off».

Filippo si è ritagliato un bello spazio e con i veterani Buonaiuto e Chitò forma un tridente da favola. «Sono riuscito a sfruttare il momento giusto per giocare con continuità. A livello psicologico, non giocare varie partite è stato pesante. Però mi sono detto di allenarmi al massimo per far cambiare idea al mister, e ora sono tra i titolari. Penso di essere migliorato nella condizione fisica e mentale e questo mi ha aiutato a essere il giocatore che sono ora».

Dopo la sosta pasquale, l’Asola andrà in trasferta a Ome. «Sappiamo che sarà dura – conclude l’attaccante – perché loro vogliono tornare nella corsa play off. Sono in forma, ma noi non siamo da meno; sfrutteremo la pausa per prepararci al meglio. Penso che la sosta possa “raffreddare” l’entusiasmo che hanno mostrato nelle ultime partite. E poi speriamo anche in un passo falso del Cellatica».