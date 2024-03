Calcio Prima Categoria – La Gove bussa tre volte, la Sere va al tappeto (1-3)

RONCOFERRARO Quarantacinque minuti. Tanto è bastato alla Governolese per assicurarsi il derby e colorare Roncoferraro di rossoblù. Splendido il colpo d’occhio che ha regalato il “Nuvolari” all’ingresso in campo dei ventidue protagonisti del match: trombe, inni e vessilli al vento hanno fatto da cornice al sentito evento cerchiato in rosso sul calendario già da fine agosto. Gara strana quella tra le due compagini con i biancazzurri che, dopo un avvio arrembante, si sono sciolti come neve al sole annaspando sulle giocate individuali di un Akinbinu formato super; l’esterno rossoblù, ieri pomeriggio, si è rivelato assolutamente imprendibile per l’intero pacchetto arretrato di casa. Dopo nemmeno un giro di lancette Meloni si lancia sotto la tribuna per esultare ma il suo colpo di testa su splendido invito di Basso è irregolare causa posizione di partenza in offside. La Sere spinge e al 7’ un invito di Marchese non viene adeguatamente sfruttato da Salvaterra che, tutto solo, alza la mira. Al 12’, su un altro piazzato, Boselli interviene sottoporta ma la sua zuccata non centra lo specchio. La gara si innervosisce e un sacrosanto cartellino giallo non rifilato a Zeroual innesca la miccia che fa saltare il banco. Al 23’ primo affondo ospite con Akinbinu che fa il diavolo a quattro sull’out di destra, entra in area e al momento di sterzare viene agganciato irregolarmente da Pisha: penalty inevitabile che Boukaroua trasforma spiazzando Contesini. I biancazzurri accusano il colpo e al 32’ un sanguinoso pallone orizzontale di Granini viene intercettato dall’ex Curtatone che spedisce però a lato. Al 35’ Pini morde le caviglie dell’avversario inducendolo all’errore, Akinbinu raccoglie la sfera, ne salta tre e buca un incredulo Contesini per la seconda volta. Il pubblico pirata è in delirio ma il pranzo non è finito; il dessert, allo scadere della prima frazione, lo regala Zeroual che pennella la palla all’incrocio direttamente su calcio di punizione. Una sfida che, apparentemente, non ha più da offrire nulla offre un sussulto al 60’ quando lo stesso Zeroual intercetta col braccio largo un cross; altro rigore ed altra marcatura, stavolta di Caffarella. Un paio di altre fiammate di Akinbinu portano gli ospiti ad un passo dal poker ma la grande chance per riaprire la partita l’avrà Boselli che, in acrobazia da pochi passi, non riesce a convertire in rete un cross a mezz’aria di Suppi ben imbeccato da Mazzocchi. Si spengono le luci, si alzano le voci.

RISULTATI 25esima GIORNATA

Virtus Manerbio-Bagnolese 1-4

Poggese-Gonzaga 2-0

Serenissima-Governolese 1-3

Villimpentese-Pavonese Cigolese 1-3

Psg-Rapid United 2-1

Leoncelli-Sporting Club 3-1

Pralboino-Verolese 0-2

Porto-Voluntas Montichiari 1-2