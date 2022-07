Nuoto – Grande Asola ai Regionali Ragazzi: Florian Rossi fa poker di medaglie (con due ori)

Asola Si sono svolti nella piscina di Lodi, dal 22 al 24 luglio, i Campionati Regionali Estivi della categoria Ragazzi. L’Asola Nuoto ha partecipato con un nutrito drappello di atleti raccogliendo brillanti risultati e qualificando altri due atleti ai Campionati Italiani di Categoria in programma, come vedremo, a partire da giovedì prossimo. Sofia Negrisoli ha gareggiato nei 100 e 200 rana; Vittoria Piva nei 200, 800, 1500 stile libero e 200 farfalla; Brando Feudatari nei 100 e 200 dorso, 100 stile e 200 misti; Riccardo Molinari e Florian Rossi hanno fatto entrambi le gare dei 200, 400, 800 e 1500 stile libero.

Per quanto riguarda i risultati, Sofia Negrisoli ha ottenuto un eccellente terzo posto nei 200 rana in 2’44.69, tempo valido per la partecipazione ai Campionati Italiani. Ma la parte del leone l’ha fatta Florian Rossi, che ha conquistato due splendide medaglie d’oro nei 400 e 800 stile, l’argento nei 1500 e il bronzo nei 200. Applausi!

Dal 28 luglio al 3 agosto si disputeranno dunque i Campionati Italiani di Categoria a Pietralata (Roma) e l’Asola Nuoto sarà al via dell’importante rassegna tricolore con ben sei atleti: Sofia Negrisoli e le junior/cadette Giulia Marchi, Greta Pezzali, Maddalena Zoli in campo femminile, Brando Feudatari e Florian Rossi tra i maschi.