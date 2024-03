Calcio Promozione – Asola a picco in casa contro il Vobarno (1-2): play off a rischio

ASOLA Dopo il pari della scorsa settimana in casa del Rezzato, l’Asola ieri andava a caccia di un colpaccio che potesse dare una sterzata decisiva al proprio campionato e invece la squadra di mister Franzini ha fatto un passo indietro, perdendo per 2-1 la gara contro il Vobarno. Una sconfitta, in uno scontro diretto, che rischia di compromettere lo svolgimento dei play off. I biancorossi conservano infatti la quinta posizione, ora in coabitazione con l’Orsa Iseo, ma oggi non potrebbero giocare gli spareggi promozione per via dei 10 punti di distacco dal Cellatica secondo.

La partita inizia in salita per l’Asola. E’ passato appena un minuto e il Vobarno va in gol con Seck che in pallonetto sfrutta un’indecisione tra Chiari e Cigala. La risposta dei biancorossi arriva solo al 30’ con un tiro al volo di Buonaiuto respinto prontamente da Arrighi. Il Vobarno ci mette più garra e al 35’ centra pure una traversa che nega a Seck la gioia del raddoppio. Per quello bisognerà attendere l’inizio della ripresa. Corre infatti il minuto 48 quando un colpo di testa di Rassega, ben appostato sul primo palo, spedisce in rete la palla dello 0-2. L’Asola accusa il colpo, ma riesce comunque a reagire al 55’ con una buona azione orchestrata inizialmente da Spagnoli e proseguita col filtrante di Chitò per Cigala, che serve poi Chiari pronto a spedire il pallone sotto la traversa. Il gol galvanizza la squadra di Franzini che avanza minacciosamente verso l’area avversaria. Bovi ha due grandi possibilità per pareggiare, ma i suoi tentativi non vanno a buon fine. Finisce così 2-1 per il Vobarno e tanto amaro in bocca per l’Asola, che ha comunque a disposizione altre cinque partite, con 15 punti in palio, per raggiungere i play off. Si riparte già mercoledì con il turno infrasettimanale sul campo de La Sportiva Ome. Il percorso non sarà semplice, perchè si è entrati ormai nella fase calda della stagione e ogni squadra darà l’anima per raggiungere i rispettivi obiettivi.

RISULTATI 25esima GIORNATA

Lodrino-La Sportiva Ome 0-0

Sporting Brescia-Orsa Iseo 0-1

Sported Maris-Rezzato Dor 1-4

Cividatese-San Lazzaro 0-2

Borgosatollo-Suzzara 6-1

San Pancrazio-Union Marmirolo 1-0

Cellatica-Vighenzi 1-0

Asola-Vobarno 1-2