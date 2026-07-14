Calcio Serie B – Mantova al lavoro: sorrisi e curiosità al primo allenamento

Mantova È scattata ufficialmente la nuova stagione del Mantova. Ieri alle 10, davanti a oltre 100 tifosi, i biancorossi si sono radunati sul campo del Sinergy Center per i primi test fisici, esercitazioni con la palla (divisi in due squadre), corsa con giri di campo e a concludere partitella rossi contro gialli a campo ridotto, terminata 0-0. Nonostante fosse un giorno feriale, tra giovani, donne, e uomini che frequentano il Martelli da quando erano ragazzini, i tifosi si sono accalcati intorno alla recinzione per scrutare da vicino ed applaudire sia i nuovi volti che i beniamini della passata stagione. Tra i più amati c’è Simone Trimboli, al quale è stato chiesto se rimarrà a Mantova: «Non lo so, vedremo» la risposta del centrocampista. La replica non si è fatta attendere: «Ma non andartene ché a Mantova si sta bene». Il tutto in tono amichevole, e con il breve botta e risposta terminato con un sorriso tirato da parte del ragazzo. Tra i calciatori più attivi e loquaci con il pubblico Tommaso Maggioni, che non si sottrae mai ad un saluto o ad una chiacchiera. Il difensore è apparso subito in ottima forma, staccando tutti gli altri nella corsa pre partitella. Durante il primo giorno di allenamento erano presenti quasi tutti i membri della società, da mister Francesco Modesto, intrattenutosi a fine seduta con alcuni supporter, passando per il direttore sportivo Fabio Brutti ed il responsabile scouting Gerardo Marani, al quale i tifosi hanno dedicato uno striscione di benvenuto. Unico assente il presidente Filippo Piccoli, impegnato sul lavoro.

Sotto il sole cocente ed il caldo afoso, hanno fatto il loro debutto in maglia biancorossa tutti i nuovi acquisiti: il portiere Gemello, il difensore Tomasevic, i centrocampisti Vesentini, Keita, Cajazzo, il trequartista Silva e gli attaccanti Gliozzi, Spinaccè e Chinetti. Presenti anche cinque giovani della Primavera: i portieri Pennacchioni e Bencini, il difensore Ambroso, il centrocampista Ndrecka e l’attaccante esterno Banna. Assenti Mensah, Mancuso, Fiori, Artioli, Fedel, Majer e Falletti, fuori dal progetto tecnico. Out anche Radaelli, ma per infortunio. Il difensore non è ancora al meglio. Presente in parte Ruocco, allenatosi con il preparatore per un fastidio muscolare. Dei nuovi, Gliozzi e Chinetti, tra una pausa e l’altra sono rimasti a colloquio con Modesto: un rapido confronto per capire cosa chiede loro il tecnico e integrarsi il prima possibile. A sancire la fine della mattinata l’applauso reciproco tra squadra e tifosi.

Insomma, la macchina biancorossa si è messa in moto. Il Mantova si allenerà sino a domenica tutte le mattine a porte aperte, tranne venerdì, giorno dell’amichevole a Volta (ore 17.30) con la Top 22 Dilettanti Veronesi; e sabato, quando la squadra si radunerà nel pomeriggio a porte chiuse. Da lunedì prossimo ritiro a Sirmione.