Tamburello serie A m – Solferino non va a… Segno e il Dossena si allontana. Castellaro piega Bardolino

Mantova I campioni d’Europa del Solferino hanno incassato una battuta d’arresto in Trentino contro il Segno. Avrebbero potuto far proprio il primo set, mentre c’è poco da dire sul secondo, condizionato anche da una serata negativa di Manuel Festi. «Se avessimo vinto il primo set, avremmo potuto anche portare a casa la partita – commenta il presidente Mario Spazzini -. Invece abbiamo perso anche la gara. Faccio i complimenti ai nostri avversari». Domani alle 21.30 il Solferino recupererà l’atteso derby collinare casalingo contro il Castellaro. La Cavrianese ha lottato con tenacia contro il Dossena, che allunga così in vetta alla classifica. «È stata una gara combattuta – afferma il dt della Cavrianese Alessandro Nobis -. Eravamo anche in vantaggio nel primo set; nel secondo abbiamo perso due 40 pari. Loro, ovviamente, sono più forti, ma nel complesso la nostra è stata una buona prestazione. Un grosso plauso ai due ragazzi, Marcazzan e Darra, che hanno dato tutto». Il Castellaro conferma il suo buon momento superando il Bardolino. «Il vento ha inizialmente complicato le cose – dichiara il direttore tecnico Luca Baldini -. Quando siamo riusciti a prendere il ritmo, tutto è diventato più semplice. Comunque i nostri avversari hanno disputato una buona partita; da parte nostra si conferma l’ottimo momento di forma».