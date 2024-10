Calcio Serie B – Verso Sampdoria-Mantova: mille tifosi biancorossi al seguito. Arbitra il “fido” Crezzini

MANTOVA Attesa febbrile per Sampdoria-Mantova, in programma domenica alle ore 15 allo stadio Ferraris di Genova. I tifosi mantovani hanno esaurito la parte superiore del settore ospiti, spingendo il club doriano ad aprire anche la parte inferiore. I supporter virgiliani saranno almeno un migliaio. Giungeranno con cinque pullman del Ccmc e svariate auto private. La prevendita è aperta fino alle 19 di sabato. I tagliandi sono disponibili su Ticketone (sito e punti abilitati) al prezzo intero di 20 euro; il ridotto è riservato agli under 14 e costa 10 euro.

La partita di domenica sarà arbitrata da Valerio Crezzini di Siena, al primo anno in B nonchè habituè dell’Acm. Infatti ha incrociato i biancorossi in ben 7 occasioni, l’ultima volta lo scorso 25 agosto per Mantova-Cosenza 3-2. E ancora: nel novembre ’23 in Atalanta U23-Mantova 0-2; nel dicembre ’21 in Mantova-Legnago 2-0 e in settembre in Piacenza-Mantova 2-1 di Coppa Italia; in D nel novembre ’19 in Mantova-Fiorenzuola 3-3; nel settembre ’18 in Virtus Bergamo-Mantova 1-3 e in febbraio in Mantova-Calvi Noale 2-1. Quindi un bilancio favorevole all’Acm, vittoriosa in 5 occasioni. Ad assistere Crezzini Damiano Di Iorio di Verbanio-Cusio-Ossola e Mario Davide Arace di Lugo di Romagna. Quarto uomo Giuseppe Mucera di Palermo, addetto al Var Lorenzo Maggioni di Lecco.