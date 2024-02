Viadana – Il nuovo palazzetto una location per eventi musicali

Viadana Non solo sport al nuovo palazzetto dello sport: il Comune di Viadana sta pensando di utilizzare la struttura appena rimessa a nuovo per ospitare anche eventi musicali e rappresentazioni teatrali.

Un’idea che andrebbe a compensare la mancanza di uno spazio idoneo ad ospitare eventi di aggregazione o a carattere più culturale: mancanza che potrebbe, appunto, essere sopperita dal palazzetto. Se il Cinema Vittoria è da poco tornato in mano al Comune, ha invece chiuso al pubblico l’auditorium Gardinazzi dove devono essere realizzati interventi antisismici da parte della Provincia di Mantova.

Il palazzetto, al contrario, in base a quanto stabilito dal contratto stipulato dal Comune di Viadana con la polisportiva (che gestisce la struttura) può avere a sua disposizione l’immobile per quindici serate all’anno.

Qualora l’idea di utilizzare il palazzetto anche per gli eventi musicali dovesse concretizzarsi, l’amministrazione comunale, come spiegato dal vicesindaco Alessandro Cavallari, ha già pensato di acquistare un tappetto ad hoc per proteggere il parquet di legno del campo da gioco così da non rovinarlo e non pregiudicare i recenti, quanto onerosi, interventi realizzati dal Comune dopo che la struttura era stata pesantemente danneggiata nel 2015 da una violenta nevicata.

Non resta dunque che attendere le future decisioni dell’Ente locale e con queste il futuro utilizzo della struttura sportiva che potrebbe portare nel territorio comunale nuovi divertenti ed aggregativi appuntamenti per tutta la cittadinanza e non solo.