Calcio Serie C: ARZIGNANO-MANTOVA 0-1 (aggiornamenti live)

ARZIGNANO (Vi) Buon pomeriggio dallo stadio Dal Molin di Arzignano. Contro i vicentini padroni di casa, il Mantova deve riscattare le recenti sconfitte con Triestina e Piacenza per risalire la classifica. Impresa non facile perchè l’Arzignano, neopromossa e settima in classifica, è una delle sorprese di questa prima parte di campionato. Seguiremo la partita con aggiornamenti in tempo reale.

ARZIGNANO-MANTOVA 0-1

ARZIGNANO (4-3-1-2): Saio; Cariolato, Piana, Molnar, Geminiani (46′ Bonetto); Antoniazzi, Casini (67′ Nchama), Barba; Cester (58′ Parigi); Tremolada, Fyda (58′ Grandolfo) . A disp.: Volpe, Pigozzo, Gning, Zanella, Bontempi, Davi, Lunghi, Grosso, Tardivo. All.: Bianchini.

MANTOVA (4-3-3): Chiorra; Matteucci, Ghilardi, Iotti, Ceresoli; Messori, De Francesco, Pierobon (75′ Gerbaudo); Guccione (69′ Paudice), Yeboah, Mensah (69′ Procaccio). A disp.: Tosi, Malaguti, Ingegneri, Ejjaki, Cozzari, Panizzi, Pedrini, Silvestro, Rodriguez. All.: Corrent.

ARBITRO: Edoardo Gianquinto di Parma (assistenti: Spagnolo di Reggio Emilia e Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto)

RETI: 39′ Pierobon

NOTE: Ammoniti: Matteucci, Antoniazzi, Mensah, Casini, Messori, Piana, ; Calci d’angolo: 2-5. Recupero: 3’+

Secondo tempo

85′ Occasione per Grandolfo che colpisce di testa la traversa.

79′ Gol annullato a Parigi per fuorigioco. Prima c’era stata una botta da fuori di Grandolfo con respinta di Chiorra.

77′ Nchama calcia dalla distanza senza impensierire Chiorra.

75′ Esce l’esausto match winner Pierobon ed entra Gerbaudo.

72′ Cross dalla destra di Parigi per Gandolfo che non arriva di poco.

69′ Corrent effettua due cambi: Procaccio e Paudice per Mensah e Guccione.

64′ Cross di Barba per Parigi che gira di testa. Palla che finisce tra le braccia di Chiorra.

60′ Conclusione di Guccione da limite area; conclusione che non centra lo specchio della porta.

59′ Altri due cambi per i padroni di casa che inseriscono Parigi e Grandolfo.

57′ Antoniazzi calcia da limite area, ma Chiorra si fa trovare pronto e afferra la sfera.

55′ Ammonito Messori per simulazione.

54′ Spreca tutto De Francesco su calcio di punizione spedendo la palla alle stelle.

51′ Piana colpisce di testa in area, ma non inquadra lo specchio della porta.

48′ Occasione per Tremolada che si gira in area e calcia male.

46′ Inizia il secondo tempo. Subito un cambio per i locali che inseriscono Bonetto per Geminiani.

Primo tempo

45’+3′ L’arbitro fischia qui la fine del primo tempo. A tra poco per la ripresa.

45′ L’arbitro assegna 3′ di recupero.

45′ Matteucci ci prova con una botta da fuori, la palla viene deviata da un difensore che mette in angolo.

41′ L’Arzignano risponde con una conclusione dal limite di Tremolada che finisce sulla traversa.

39′ GOLLLLL DEL MANTOVAAA!!!!!! Pierobon porta in vantaggio i suoi. Punizione di Guccione dalla sinistra, la palla, respinta da un difensore arriva sui piedi di Pierobon che infila Saio.

33′ Occasione Mantova con palla recuperata da De Francesco che la passa a Yeboah, ma il 99 calcia addosso a Saio. Calcio d’angolo per i biancorossi. Dagli sviluppi Pierobon calcia sul palo.

29′ Occasione per Casini che dalla distanza calcia male.

26′ Due giocatori del Mantova toccati duramente dagli avversari negli ultimi 2 minuti di gioco.

25′ Calcio di punizione battuto da De Francesco per Pierobon che spizza di testa senza trovare la porta.

22′ L’Arzignano reclama un rigore per una presunta spinta di Matteucci su Tremolada.

21′ Partita fino a qui povera di ghiotte occasioni.

18′ Doppia occasione da calco d’angolo sprecata per il Mantova.

16′ Punizione pericolosa dei vicentini con Casini che mette in area per Cester che calcia alto di poco.

13′ Cross di Ceresoli per Yeboah che si gira in area e calcia alla stelle.

11′ Una quarantina i tifosi biancorossi presenti sugli spalti.

7′ Scatto di Pierobon che avanza palla al piede, apre per Ceresoli che mette un traversone per Messori che mette a lato di poco.

6′ Partita molto accesa con numerosi falli commessi dai gialloazzurri.

2′ Subito Mantova con Guccione che si libera di un avversario e calcia addosso a Saio.

1′ Calcio d’inizio battuto dai padroni di casa.

Arzignano in maglia casalinga gialloazzurro. Mantova in maglia biancorossa. Forfait dell’ultimo minuto in casa Mantova: Pinton out per sindrome gastro intestinale.

Buon pomeriggio dallo stadio Dal Molin di Arzignano. Campo in buone condizioni e temperatura dell’aria sui 14 gradi. Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo.