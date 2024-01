Tennis Tavolo – Gaia Monfardini di scena con gli Azzurri in Texas al Wtt Feeder Corpus Christi

Corpus Christi (Usa) Il circuito WTT Feeder fa tappa Oltreoceano, a Corpus Christi, in Texas, con in campo sette azzurri. All’American Bank Center – Convention Center saranno impegnati Giorgia Piccolin e Debora Vivarelli (Centro Sportivo Esercito), Gaia Monfardini (ASV TT Südtirol, in foto), Mihai Bobocica (Gruppo Sportivo Aeronautica Militare), Niagol Stoyanov (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre), John Oyebode (Tennistavolo Sassari) e Carlo Rossi (Marcozzi Cagliari). Gareggeranno tutti nei singolari e Oyebode e Rossi anche nel doppio maschile, Monfardini e Vivarelli nel femminile e Oyebode e Monfardini e Stoyanov e Piccolin nel misto.

Piccolin (n. 97 del ranking mondiale), Monfardini (n. 110), Vivarelli (n. 148), Bobocica (n. 81) e Stoyanov (n. 121) sono già ammessi ai tabelloni, mentre Oyebode (n. 260) e Rossi (n. 329) hanno raggiunto il round 2. Le coppie italiane sono tutte nei main draw.