Calcio Serie C – Il Mantova si salva al 94′: 1-1 con la Pergolettese tra la rabbia dei tifosi

CREMA Pareggio miracoloso del Mantova in casa della Pergolettese. Dopo un primo tempo equilibrato (da segnalare per i biancorossi una traversa di Checchi), la Pergolettese passa in vantaggio nella ripresa con Zennaro al 62′. Un gol che scatena la rabbia dei tifosi, che se la prendono con mister Lauro e la società. Quando tutto sembrava perduto, ecco l’insperato pareggio al 94′ con un’autorete del portiere Galeotti che si vede rimbalzare sulla schiena un tiro da fuori area di Pinton.

La cronaca

Buon pomeriggio dallo stadio Voltini di Crema. Il Mantova affronta uno scontro salvezza molto importante per la sua classifica, contro una Pergolettese che in classifica precede di un punto i biancorossi. Squadra quasi al completo per mister Lauro: l’unico indisponibile è l’infortunato Pedrini. Seguiremo la partita con aggiornamenti in tempo reale.

PERGOLETTESE-MANTOVA 1-1

PERGOLETTESE Galeotti; Bariti, Ferrara, Lambrughi, Villa; Zennaro, Arini, Varas; Guiu Vilanova (78′ Girelli), Scardina, Morello. A disp.: Soncin, Palermo, Lucenti, Cancello, Vitalucci, Perseu, Verzeni, Moreo, Mercado, Nava, Fonseca. All.: Lucchini.

MANTOVA Marone; Bianchi (65′ Pinton), Checchi, Pilati, Panizzi; Messori (65′ Piovanello), Zibert, Gerbaudo; Guccione, De Cenco, Bertini. A disp.: Tosi, Darrel, Silvestro, Bucolo, Paudice, Esposito, Milillo, Fontana, Vaccaro, Zappa. All.: Lauro.

ARBITRO Gioele Iacobellis di Pisa (assistenti: Pintaudi di Pesaro e De Nardi di Conegliano)

RETI 62′ Zennaro, 94′ aut. Galeotti

NOTE Ammoniti: Panizzi, Bertini. Calci d’angolo: 10-3. Recupero: 0′ + 4′

Secondo tempo

94′ Finisce qui.

94′ Pareggio del Mantova!!!! Pinton riprende una respinta della difesa di casa sugli sviluppi di un angolo, scarica un bolide da fuori area che colpisce la traversa, rimbalza sulla schiena del portiere e varca la linea di porta.

94′ Checchi vicino al pareggio.

91′ Anche il dg Pecchini lascia lo stadio in anticipo.

90′ Se ne va anche il vicepresidente Garzon. Quattro minuti di recupero.

89′ Il presidente Masiello abbandona la tribuna e se ne va.

83′ Sussulto biancorosso con Zibert che scarica un destro violento dal limite dell’area. Palla alta.

75′ Nessun segno di reazione dal Mantova, mentre i tifosi continuano a contestare.

74′ Esce Bertini, entra Paudice.

72′ Tifosi sempre più arrabbiati: cori contro il presidente Masiello e il dg Pecchini. E, in generale, contro la società.

68′ Cori eloquenti dal settore dei tifosi mantovani, che invitano la squadra a tirare fuori gli attributi e mister Lauro ad andarsene.

66′ Dal 4-3-3 di partenza il Mantova è passato al 4-2-3-1.

65′ Due cambi per il Mantova: escono Messori e Bianchi, entrano Piovanello e Pinton.

62′ Pergolettese in vantaggio. Batti e ribatti, la palla arriva a Zennaro che da fuori area al volo fa partire un bolide che trafigge l’immobile Marone.

55′ Fase favorevole ai cremaschi, il Mantova non riesce a ripartire.

52′ Marone in presa alta su un cross dalla sinistra.

Si ricomincia con gli stessi 22 in campo.

Primo tempo

45′ L’arbitro manda le squadre negli spogliatoi sullo 0-0. Match equilibrato, ma il Mantova ha colpito una traversa con Checchi. A tra poco per la ripresa.

41′ Scardina di testa. Alto.

40′ Tentativo di Guccione dalla trequarti. Palla alta di non molto.

35′ Ci prova Villa dal limite dell’area. Palla deviata, sesto angolo per la Pergo.

26′ Risponde la Pergolettese con Scardina, che costringe Marone a una difficile respinta.

23′ Ancora Mantova in avanti: stavolta è Panizzi a sbagliare la mira del diagonale da buona posizione. Crescono i biancorossi.

21′ Occasionissima Mantova: c’è una punizione di Guccione dalla destra, cross al centro, Checchi si inserisce di testa e colpisce la traversa, la palla torna sui piedi di De Cenco che spedisce fuori da due passi.

19′ Partita senza emozioni. Mantova evanescente in avanti, ma anche la Pergolettese ha perso mordente.

15′ Due corner nel giro di un minuto per la Pergolettese.

12′ Partita più equilibrata in questa fase e gioco che si sviluppa prevalentemente a centrocampo.

7′ Panizzi è il primo ammonito del match.

4′ Ci prova Varas dalla lunga distanza. Palla alta.

3′ Partenza favorevole ai padroni di casa, subito aggressivi.

1′ Occasione Pergo dopo 25 secondi: Zennaro sulla sinistra mette al centro per Scardina la cui girata viene bloccata a terra da Marone.

Si comincia.

Squadre in campo: Pergolettese in maglia gialloblù, Mantova in rosso con banda bianca. Saranno i cremaschi a battere il calcio d’inizio.