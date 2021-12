Basket serie A2 f – MantovAgrucoltura per il tris a Villafranca

SAN GIORGIO Dopo la rincorsa, culminata con la vittoria della scorsa settimana, contro la Podolife Treviso, per il MantovAgricoltura si apre una due settimane di sfide in esterna: si parte questa sera a Villafranca di Verona con la Mep Pellegrini, con palla a due fissata alle ore 20.30 al Palazzetto Comunale. Una sfida importante e per la quale le mantovane non vogliono farsi cogliere impreparate, seppur il team veronese sia di alto livello e considerata tra le teste di serie del campionato, provando a portare a casa altri 2 punti cruciali in chiave classifica.

Alice Marchi, una delle artefici della rimonta biancorossa della scorsa settimana, ha commentato proprio il match contro Treviso: «Contro la Podolife non è stata una partita facile. Sapevamo che dovevamo vincere e un po’ abbiamo subito questa pressione. Siamo state brave nell’ultimo quarto a riprenderci, guadagnando fiducia azione dopo azione, grazie alla difesa e alle nostre caratteristiche individuali». Quella di stasera, poi, è una partita particolarmente sentita da tutte le ragazze e importante in vista della chiusura della prima parte del campionato: «Il derby contro Alpo è sempre molto sentito e sappiamo che dobbiamo partire fin da subito con la giusta mentalità e intensità».

Marchi e compagne sono alla ricerca di una striscia positiva che potrebbe garantire continuità e un buon posizionamento in classifica. Sono due finora le vittorie di fila. «La partita con Alpo è fondamentale per acquisire quella continuità che fino ad ora ci è un po’ mancata e per permetterci di rimanere nella zona playoff. Stiamo lavorando con intensità in palestra e sono fiduciosa che riusciremo a fare bene».

La gara sarà trasmessa sul profilo YouTube di Alpo. L’impegno successivo delle sangiorgine, dopo la gara di stasera, sarà sempre in esterna domenica 12 dicembre contro le leonesse del Brixia Basket al Palaleonessa.