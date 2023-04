Calcio Serie C: PRO VERCELLI-MANTOVA 0-1 (aggiornamenti live)

VERCELLI Buon pomeriggio dallo stadio Silvio Piola di Vercelli. Penultima di campionato ed ennesimo spareggio salvezza per il Mantova, che continua a sperare nella salvezza diretta. Attualmente i biancorossi occupano la prima casella dei play out, mentre la Pro Vercelli è avanti di 3 punti. La giornata odierna offre altri tre scontri diretti (Albinoleffe-Trento, Pro Patria-Piacenza e Triestina-Sangiuliano) su cui vi aggiorneremo in tempo reale. Rimanete connessi!

PRO VERCELLI-MANTOVA 0-1

PRO VERCELLI (4-3-1-2): Valentini; Clemente, Cristini, Perrotta, Anastasio; Iotti, Louati, Calvano; Laribi; Rojas, Arrighini. A disp.: M. Rizzo, Lancellotti, Vaccarezza, Corradini, Gatto, Costanzo, Gheza, Vergara, N. Rizzo, Macanthony, Guindo, Contaldo, Saco. All.: Gardano.

MANTOVA (4-3-3): Tosi; Fazzi, Ghilardi, Panizzi, Ceresoli; Gerbaudo (27′ Pedone), De Francesco, Pierobon; Guccione, Bocalon, Mensah. A disp.: Chiorra, Malaguti, Matteucci, Iotti, Conti, D’Orazio, Fontana, Darrel, Silvestro, Padella, Rodriguez, Yeboah. All.: Mandorlini.

ARBITRO: Gabriele Scatena di Avezzano (assistenti: Piedipalumbo di Torre Annunziata e Valente di Roma 2)

RETI: 14′ Gerbaudo

NOTE: Espulsi: Louati al 22′ per doppia ammonizione e al 45′ Battisti (ds del Mantova). Ammoniti: Anastasio, Louati, Gardano (allenatore Pro Vercelli), Pierobon. Calci d’angolo: 1-1. Recupero: 4′ +

GLI ALTRI BIG MATCH SALVEZZA Di GIORNATA:

Albinoleffe-Trento 1-1

Pro Patria-Piacenza 0-0

Triestina-Sangiuliano 0-0

Primo tempo

45′ + 4′ Il primo tempo finisce qui. A tra poco per la ripresa.

45′ + 3′ Laribi dalla lunga distanza, palla alta.

45′ Quattro minuti di recupero.

45′ Espulso il ds del Mantova Battisti per proteste.

43′ Ancora Mantova pericoloso con un colpo di testa debole e centrale di De Francesco.

43′ Occasione Mantova: cross di Fazzi, diagonale potente di Guccione, Bocalon non arriva di un soffio alla deviazione.

39′ Calcio d’angolo di Laribi, Perrotta di testa, Tosi è costretto ad uscire per allontanare il pallone. Fase favorevole ai padroni di casa.

37′ Ancora Vercelli pericolosa con Rojas che prova a sorprendere Tosi con un pallonetto ma alza troppo il pallone.

36′ Laribi lavora bene un pallone ma il suo rasoterra dal limite non inquadra lo specchio.

35′ Ammonito Pierobon. Ricordiamo che i diffidati in casa biancorossa sono Guccione, De Francesco, Ceresoli e Chiorra.

32′ La Pro Vercelli attacca, il Mantova agisce in contropiede. Buon impatto del neoentrato Pedone.

29′ Mentre Pierobon rientra in campo, Calvano impegna Tosi con un tiro da fuori area.

29′ Anche Pierobon è a terra dopo un contrasto.

27′ Gerbaudo non ce la fa. Lo sostituisce Pedone.

27′ L’Albinoleffe pareggia col Trento. In questo momento il Mantova è fuori dalla zona play out.

26′ Tutto risolto per Gerbaudo che, dopo le cure del caso, può rientrare in campo.

25′ Gerbaudo toccato duro è costretto ad uscire dal campo.

24′ Ammonito per proteste anche il tecnico della Pro Vercelli.

22′ Clamorosa espulsione di Louati per doppia ammonizione. Il numero 20 della Pro Vercelli aveva fermato fallosamente Pierobon a centrocampo.

21′ Primo corner del match: è per il Mantova. Dalla bandierina cross di Guccione e colpo di testa di Ghilardi da buona posizione. Palla fuori.

20′ Fase abbastanza confusa della partita. La Pro Vercelli prova a reagire ma regna l’imprecisione.

14′ Goooool del Mantova!!!!!!!! Punizione di De Francesco dalla trequarti destra, Gerbaudo in mischia colpisce di testa e infila Valentini.

8′ Prima sortita della Pro Vercelli con un paio di cross che impegnano la retroguardia biancorossa.

5′ Anastasio è il primo ammonito del match.

4′ Buona partenza del Mantova, subito propositivo nella metacampo piemontese.

1′ Il Trento è già in vantaggio in casa dell’Albinoleffe.

Finalmente si comincia.

Sarà la Pro Vercelli a battere il calcio d’inizio. Si attende la contemporaneità con gli altri campi.

Squadre in campo. Pro Vercelli in maglia bianca e calzoncini neri; Mantova in rosso.

Poco più di un migliaio gli spettatori sugli spalti. I mantovani sono circa 300.

Giornata soleggiata e clima mite a Vercelli. Il terreno di gioco del “Silvio Piola” è in erba sintetica. Si attende l’ingresso in campo delle squadre.