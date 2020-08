Tiro a volo – Il San Fruttuoso è di bronzo al Criterium Giovanile di Fossa Olimpica

MANTOVA Trap Concaverde vestito a festa, domenica 9 agosto, in occasione della 31ª edizione del Criterium Giovanile di Fossa Olimpica e Skeet intitolato alla memoria di Italo Mastrangelo. Ai nastri di partenza 242 futuri campioni e i giovani lombardi si sono messi in evidenza, soprattutto nella competizione a squadre della Fossa Olimpica, specialità regina del tiro a volo, con un podio tutto “nostrano”. Ad essere premiata con la “Coppa Italia” è stata la formazione gardesana del centro Cas Concaverde formata da Alessandro Saladini, Jonthan Ogliari, Marco Mangolini e Matteo Sertori, che hanno chiuso la prova con lo score di 270/300. Argento a sorpresa per i biancorossi bresciani al primo autentico “battesimo del fuoco” del centro Cas del Tav Pezzaioli di Montichiari (258/300), con in pedana Francesco Tanfoglio, Manuel Beatini, Giacomo Mario Saleri e Dario Roselli, mentre ad accomodarsi sul terzo gradino del podio sono stati gli alfieri del centro Cas del Tav San Fruttuoso con 257/300. I mantovani della società di Castel Goffredo dei fratelli Chitò si sono meritati questo bronzo davvero pesante, vista l’appassionante sfida con i cugini del Pezzaioli fin sotto la bandiera a scacchi, con in pedana Emil Ferraro, Michele Bazoli, Daniele Quaini e Michele Lombardi.

Brindano in Coppa, anche le esponenti della formazione femminile del Cas Concaverde (212/275), grazie alle prove in pedana di Gloria Labemano, Ilaria Borlini, Paola Zecchi e Simona Tonni. Sempre nel contesto della gara di Fossa Olimpica, veniamo ora ai successi individuali, ad iniziare da quello di Francesco Tanfoglio tra le Giovani Speranze con il punteggio di 70/75, che ha avuto la meglio sul compagno di casacca Jonathan Ogliari (69/75) e sul laziale Leonardo Ciarla, giunto terzo con il punteggio di 67/75+2. Passi da gigante per il piccolo “Esordiente” Manuel Beatini, che gareggia da poco più di un anno, già in evidenza in ambito regionale fin da subito ed ora, con questo successo (68/75) ha alzato l’asticella di non poco. Con 64/75, l’argento degli Esordienti è stato invece appannaggio di Matteo Sertori, seguito con 63/75 dall’emiliano Lorenzo Ugolini. Medaglie d’argento anche nei comparti degli Allievi maschile ed Esordienti Femminile rispettivamente per Alessandro Saladini (Cas Concaverde) con 69/75 e Valentina Archetti (Cas Tav Cieli Aperti) con 53/75+1.

Passiamo allo Skeet, altra specialità olimpica dove, a conquistare l’oro è stato l’Allievo Manuel Marelli del Cas Concaverde con un ottimo 73/75 che ha spento le giustificate velleità dei laziali Marco Coco (71/75) e Riccardo Migonzetti (66/75+2), giunti nell’ordine alle sue spalle. Sempre d’argento il colore del podio a squadre di Skeet conquistato dal Cas Concaverde grazie alle prove di Manuel Marelli, Lorenzo Milani e Simone Gnali con lo score di 204/300, alle spalle delle Fiamme Oro (218/300).