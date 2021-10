Calcio Serie C: TRIESTINA-MANTOVA 2-0 (aggiornamenti live)

TRIESTE Buonasera dallo stadio Nereo Rocco di Trieste. Turno infrasettimanale per il Mantova, che cerca un risultato di prestigio in casa della Triestina. Mister Lauro deve fare a meno dello squalificato Gerbaudo, oltre che dell’infortunato Pedrini. In classifica gli alabardati di Bucchi precedono l’Acm di 3 punti (12 contro 9). Seguiremo il match con aggiornamenti in tempo reale.

TRIESTINA-MANTOVA 2-0

TRIESTINA (3-5-2) Martinez; Negro, Ligi, Lopez; Rapisarda, Crimi, Giorno, Galazzi, Iotti; Gomez, De Luca. A disp.: Offredi, Natalucci, Giannò, Sarno, Paulinho, Brey, Procaccio, Giorico, Baldi, Litteri, Iacovoni. All.: Bucchi.

MANTOVA (3-4-3) Tosi; Milillo, Checchi, Panizzi; Pinton, Zibert, Messori, Darrel; Guccione, De Cenco, Paudice. A disp.: Marone, Bianchi, Silvestro, Bucolo, Rihai, Esposito, Bertini, Pilati, Fontana, Vaccaro, Zappa, Piovanello. All.: Lauro.

ARBITRO Domenico Mirabella di Napoli (assistenti: El Filali di Alessandria e Colaianni di Bari)

RETI 7′ Gomez, 52′ Galazzi

NOTE Ammoniti: Negro, Lopez, Milillo. Calci d’angolo: 0-1. Recupero: 0′ +

Secondo tempo

52′ Raddoppio della Triestina con Galazzi che fa secco Tosi con un bolide dai 25 metri.

51′ Stavolta è Giorno con una conclusione dal limite a sfiorare il palo. Brutta partenza del Mantova in questa ripresa.

49′ Ancora i giuliani pericolosi con Gomez: girata in area centrale, Tosi blocca.

47′ Triestina in avanti: traversone lungo di Iotti dalla sinistra, la palla scheggia la traversa ed esce.

46′ Si riparte. Nessun cambio nell’intervallo.

Primo tempo

45′ L’arbitro manda tutti negli spogliatoi, senza recupero. Partita povera di spunti, la Triestina conduce 1-0 sull’unico tiro in porta effettuato. A tra poco per la ripresa

39′ Milillo (fallo su Galazzi) è il primo ammonito del Mantova.

34′ Punizione di Guccione dalla destra, Martinez respinge. Segnali di Mantova in questi frangenti.

27′ Ancora Guccione pericoloso con un tiro dai 25 metri che termina alto.

25′ Paudice allarga per Guccione che mette in mezzo, ma Martinez si tuffa e anticipa di un soffio lo stesso Paudice.

20′ Gran mischia in area triestina ma nessun giocatore del Mantova ne approfitta. L’arbitro ferma l’azione per fuorigioco.

19′ Il Mantova prova timidamente a reagire.

10′ Inizio in salita per i virgiliani, in svantaggio alla prima vera occasione della partita.

7′ Triestina in vantaggio con Gomez. Rimessa laterale, De Luca appoggia a Galazzi che crossa al centro dell’area, dove Gomez è libero di colpire di testa e infilare Tosi.

6′ Risponde il Mantova con Guccione, che si libera di un avversario e conclude da fuori area. Rasoterra fuori misura.

6′ Galazzi crossa da sinistra, Tosi c’è.

3′ Messori in profondità per De Cenco anticipato dal portiere in uscita.

1′ Mantova con l’inedito 3-4-3 annunciato alla vigilia: in avanti ci sono Guccione, De Cenco e Paudice.

E’ la Triestina a battere il calcio d’inizio. Si comincia.

Squadre in campo: Triestina in tenuta biancorossa, Mantova in gialloverde. Temperatura gradevole al “Rocco”, campo in perfette condizioni. Poche centinaia di spettatori sugli spalti, tra cui una trentina di mantovani.