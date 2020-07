Calciomercato dilettanti – Castiglione, ecco Mambrin. Castellana su Caldara

MANTOVA Il Castiglione ha finalmente presentato il nuovo acquisto Filippo Mambrin: il giocatore arriva dalla Governolese e sarà una pedina importante per la difesa di mister Gianluca Manini grazie alla sua duttilità. Assieme a lui arriverà dai Pirati Andrea Ghirardi, non appena sarà ufficializzato lo svincolo. Intanto i rossoblù del Mincio non hanno ancora ufficializzato il tecnico, che sarà Luca Bozzini. Manzato ed Ermes Ghirardi le alternative.

Lo Sporting Club ha chiuso la trattativa per Scandiuzzi, portiere che affiancherà Ferrari, sostituendo Bignardi, che ridurrà il proprio impegno calcistico.

La Castellana tratta l’ex Castiglione Matteo Caldara e spera nella conferma di Viola dalla Vighenzi. Con queste due pedine il mercato sarebbe chiuso. Il Casalromano confida nella possibilità di trattenere Scidone,

San Lazzaro sempre in cerca di un difensore: il diesse Muchele Jacopetti non molla Sebastiano Girelli della Serenissima. L’ex Mantova dovrà decidere dove giocare nella prossima stagione. I biancazzurri cittadini non mollano la presa nemmeno per Grigoli (che piace sempre molto alla Vighenzi), per la conferma di Alessio Cabroni e per strappare alla concorrenza Edoardo Rossi, che interessano San Felice sul Panaro e Mozzecane. Per Rossi sondaggio anche dell’Asola. Il San Felice ha chiesto informazioni su Formigoni , sembra che i modenesi abbandonino la pista che portava a Terragin puntando in attacco su Francesco Silipo.

L’estremo difensore Rossi Mori è un obiettivo del Curtatone, che dopo Davoglio e Meloni cerca anche Catelli e Cremonesi, ex Governolese. Il Porto potrebbe chiudere per Di Prima. A proposito di portieri cerca squadra Rufo. Riccardo Rasini dalla Medolese alla Ceresarese.

Gianfranco Zanardi è il nuovo allenatore della juniores del Borgo Virgilio: ritroverà l’altro ex Union Team Buratto, che guiderà la prima squadra. Due botti per la Casteldariese, che si è assicurata il difensore Mattia Moneta e il jolly Thomas Varana.

In attesa di definire per il nuovo mister, La Cantera annuncia l’ex Olimpia Schenato, possibile un’affiliazione col Mantova per il settore giovanile, mercoledì al team di Rivalta hanno fatto visita Cuffa e Mari.

Ufficializzato Franco Pomella come responsabile tecnico del progetto giovanile tra Gonzaga e Moglia. Ora si cercano sinergie con la Bagnolese.