Lavori e disagi: via Pellico diventa un “labirinto”

MANTOVA Mantova «Sono stato con tattato da alcuni cittadini che risiedono in Via Silvio Pellico, la via in cui il Comune ha recentemente svolto lavori di manutenzione straordinaria che hanno comportato la separazione in tre tronconi della via con un primo tratto di circa 50 metri carrabile, un successivo tratto solo ciclabile e un ultimo tratto carrabile». Questa la premessa del consigliere comunale Tommaso Tonelli, vice presidente del consiglio, che ha raccolto le segnalazioni di disagio a seguito dei lavori. «Anche il tratto ora ciclabile ha una larghezza sufficiente per il transito veicolare in un senso di marcia. Tale risibile opera comporta tuttavia che i residenti di via Pellico debbano comunque utilizzare via Pascoli per accedere alle proprie abitazioni, costringendoli a utilizzare vie private a uso pubblico, con le conseguenti criticità in merito alla manutenzione ordinaria delle stesse».

Da qui la richiesta al Comune per capire come ovviare alla pericolosa strettoia. Tantopiù che via De Micheli e via Romagnoli presentano uno stop in salita nell’immissione con via Pellico, rendendo quindi il traffico veicolare disagevole e pericoloso.

Tutto ciò considerato, Tonelli chiede perché non sia stata resa via Pellico tutta carrabile in un unico senso di marcia così creando un ingresso nel quartiere di Belfiore e utilizzando Via Pascoli in uscita eliminando il doppio senso di circolazione in corrispondenza del la strettoia ora esistente su quest’ultima.