Esport Racing – L’Mc World di Cressoni lancia il progetto Squadra Corse

ROMA Dopo il successo dei campionati Vroc e Vroc Pro, che hanno visto MC World Racing Esports in veste di organizzatore delle due serie dedicate alle gare virtuali con piloti reali a sfidarsi al volante di vetture GT, la società facente capo al pilota professionista Matteo Cressoni (in foto) lancia il progetto Squadra Corse. Ai vertici del team, oltre al pilota italiano che ricoprirà il ruolo di coach per preziosi consigli relativi alle tecniche di guida in pista, si distingueranno le figure dell’avvocato Federica Costa, professionista specializzata anche nel settore sport/motorsport, a gestire l’aspetto legale, contrattualistico e burocratico della squadra, e Davide Meneghello, profondo conoscitore del mondo games ed esports, praticante di lungo corso e diplomato al primo Master ufficialmente riconosciuto in Italia per la preparazione di Team Coach, che avrà il ruolo fondamentale della preparazione dei piloti pianificando la metodologia degli allenamenti, la preparazione e la prevenzione degli atleti curando anche l’aspetto psicologico e motivazionale degli stessi. I piloti, già selezionati nei mesi scorsi, saranno presentati ufficialmente a breve, ed inizieranno da subito la fase di training che li porterà ad affrontare i primi impegni agonistici in competizioni ufficiali.