Calcio Eccellenza – Paolo Corghi alla guida del Villafranca

MANTOVA Il Villafranca continua a parlare mantovano affidando la guida tecnica della squadra, appena retrocessa in Eccellenza, a Paolo Corghi, il quale raccoglie il testimone da Giovanni Arioli. Due bandiere del calcio virgiliano che si succedono sulla panchina del club veronese, che da sempre pesca nella nostra città, sia per quanto riguarda gli allenatori, come abbiamo visto, che per i giocatori.

Per Paolo Corghi, dunque, continua l’avventura fuori provincia dopo l’esaltante esperienza al Garda, che ha condotto alla storica promozione in Eccellenza e, nell’ultima stagione, alla finale di Coppa Italia regionale (persa 1-0 col San Donà). Il Villafranca, dal canto suo, viene da due stagioni in serie D, è appena retrocesso e con la scelta di Corghi in panchina ha dato il via alla rifondazione, con l’obiettivo di tornare subito nella prima serie dei dilettanti. «Sono molto contento – afferma l’ex mister del Castel d’Ario – vado in una piazza ambiziosa, una delle migliori qui in zona. Per me si tratta di un ulteriore passettino in avanti e una bella sfida, che mi accingo ad affrontare con grande entusiasmo. Dopo tre belle stagioni al Garda, mi metto nuovamente in gioco in una società che, come dicevo, ha voglia di emergere dopo un’annata sfortunata. Sarà questa una stagione di grandi cambiamenti per il Villafranca, a partire appunto dalla guida tecnica, per cui la prima difficoltà sarà quella di cambiare metodo di lavoro e mentalità. Non sarà facile, ma la dirigenza ha le idee chiare e mi metterà a disposizione una rosa importante. L’obiettivo è lottare per le posizioni di vertice, ma adesso è prematuro parlare di questo. Dopo tutto questo tempo di inattività, non vedo l’ora di tornare in campo».