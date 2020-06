Calcio Serie C – Mantova, countdown per il Cda e le prime ufficialità

MANTOVA «Il futuro si avvicina». Così ha detto mister Garzon che a sua volta spera di rimanere al timone della squadra biancorossa, anche il prossimo anno. Il suo destino, come quello del ds Righi, che con ogni probabilità verrà riconfermato, è legato alle decisioni che prenderà il Cda di viale Te. Ancora non è dato sapere quando sarà messo in agenda. Ad oggi ci sono altre priorità che esulano dal Mantova. Il periodo indicato è quello a cavallo tra la fine di giugno e inizio luglio. Il periodo in cui riprenderà di fatto anche il campionato di Serie C, con i playoff e i playout. Non è da escludere però, e questa è la speranza di tutti, che in questi giorni vengano già annunciate alcune figure, che andranno a rimpolpare l’organigramma del virgiliano. Sembra essere sempre più vicina l’ufficialità di Simone Marconato nel ruolo di segretario, dopo l’esperienza al Verona. Confermati ovviamente il presidente Ettore Masiello e il vice presidente Gianluca Pecchini. Altre figure, come l’addetto stampa, responsabile della comunicazione, saranno annunciate a breve.

Si diceva di Righi. L’intenzione della società sembra essere quella di dare continuità al progetto e l’attuale ds, con i risultati ottenuti, sembra essersi guadagnato la riconferma del patron Maurizio Setti e dei suoi collaboratori all’Hellas Verona. Sul fronte allenatore, è ancora tutto top secret. Il nome caldo è quello di Modesto, ma restano in piedi anche le piste che portano a Garzon e Cuffa, che potrebbero essere coinvolti nel progetto societario, rimanendo nello staff tecnico.