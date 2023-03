Nuoto – Asola in bella evidenza ai Regionali. Bergomi (Baldesio) oro nei 100 rana

Mantova Nel weekend scorso si è svolta la seconda parte dei Campionati Regionali Invernali. Anche se non hanno vinto medaglie come nel fine settimana precedente, gli atleti dell’Asola Nuoto hanno ottenuto buoni risultati. Per la categoria Ragazze si è messa in luce Irene Sandrini nei 100 e 200 dorso e 100 stile libero. Tra le Juniores, Greta Pezzali è stata impegnata nei 500, 100 e 200 dorso, Vittoria Piva nei 400 e 1500 stile, 200 misti e 200 farfalla, poi Sofia Negrisoli nei 50, 100 e 200 rana. Tra le Cadette, Maddalena Zoli ha fatto i 50 e 100 farfalla e Alice Simoni ha partecipato alle staffette 4×100 stile, 4×100 mista e 4×200 stile. Nel maschile, bene Paolo Agogeri nei 200, 400, 800, 1500 stile e 200 farfalla, nella categoria Ragazzi Riccardo Molinari nei 50, 100, 200, 400, 800 stile. Tra gli Juniores Florian Rossi ha partecipato ai 200, 400, 800,1500 stile e 200 farfalla e Luca Compagnoni nei 100, 200 stile, 100 e 200 farfalla e 200 e 400 misti. Nel weekend precedente Florian a Milano aveva vinto il bronzo negli 800 stile con 8.20.88 e Agogeri l’argento negli 800 stile con 8.24.42. Un titolo regionale invece è arrivato, sempre nel weekend del 4/5 marzo, da Leonardo Bergomi nei 100 rana cat. Ragazzi con 1.03.88, tempo valido anche per gli Italiani di Riccione. Mantovano di Marcaria, ma tesserato per la Canottieri Baldesio Cremona, si è aggiudicato anche l’argento nei 200 rana.