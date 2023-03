Tennis tavolo – Brunetti e Bagnolo cercano gloria agli Italiani

Cagliari Tutto pronto al PalaPirastu di via Rockfeller a Cagliari per i Campionati Italiani Assoluti, di seconda e di terza categoria. Da domani a sabato 25 marzo la kermesse assegnerà i titoli dei singolari e dei doppi femminili e maschili e dei misti. Presenti gli atleti della Brunetti Castel Goffredo e della PaninoLab. Folto il gruppo del club castellano in trasferta in Sardegna. Due sono invece i ragazzi della PaninoLab Bagnolese: Giulia Cavalli e Luca Bressan che affronteranno le gare Assolute e di Seconda categoria.

Domani mattina si parte con il doppio misto di Terza categoria. Dalle ore 10 in campo per La Brinetti Davide Pezzini-Elisa Turganti, Alessandro Pagano-Azzurra Marinelli, Sofia Mescieri-Izzo, Bonazzi-Arianna Magnaghi, Milena Busnardo-Guttuso, Francesco Lazzarato-Emli Salliu, Cecilia Cicuttini-Cipriano. Nel pomeriggio dalle ore 15 il doppio maschile di Terza Categoria con Davide Pezzini-Cipriano, Alessandro Pagano-Francesco Lazzarato. Doppio Femminile 3ª categoria: Cecilia Cicuttini-Seu, Milena Busnardo-Emli Salliu, Arianna Magnaghi-Sofia Mescieri, Elisa Turganti-Azzurra Marinelli. Domenica tocca ai sigolari di Terza categoria, in cui troviamo Pezzini, Pagano e Lazzarato. In pista anche le ragazze con Busnardo, Cicuttini, Magnaghi, Mescieri, Marinelli, Salliu e Turganti. Inutile dire che l’obiettivo del club castellano è di vincere quanti più titoli possibili per confermarsi società più forte d’Italia. Lunedì tocca al singolare maschile e femminile con il tabellone finale. Si ricomincia con i doppi misti di Seconda categoria: protagonisti Elena Thai Kim Lan-Kuznetsov e Leonardo Bassi con Aurora Cicuttini. Dalle ore 15 il doppio maschile con Bassi e Spagnolo e quello “rosa” con Thai Kim Lan e Cicuttini. Il giorno dopo dalle 10 nel singolare maschile ritroviamo Leonardo Bassi e nel femminile Thai Kim Lan e Cicuttini. Scendono in pista i big nel doppio misto Assoluto con Oyebode-Gaia Monfardini, Rossi-Nicole Arlia e Kuznetsov-Cicuttini. Le due giocatrici di A1, più la giovane Cicuttini, partono con i favori del pronostico, anche nel doppio femminile: dalle ore 14 appunto Arlia con la ex Nikoleta Stefanova, e Gaia con mamma Tan. Alle ore 17 scatta la fase finale con le semifinali del doppio misto Assoluto e dalle 17.30 le semifinali del doppio femminile Assoluto, poi alle 18 le finali di doppio misto e doppio femminile Assoluto. Non è finita: venerdì inizia il singolare Assoluto con Arlia, Monfardini e Aurora Cicuttini. Si chiude con le eliminatorie del singolare femminile Assoluto fino agli ottavi di finale.