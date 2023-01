Pallavolo B – Kema in palla nell’amichevole di fine anno col Dual Caselle

Asola Nell’ultima uscita al PalaSchiantarelli del suo trionfale 2022, la Kema AsolaRemedello giovedì sera ha affrontato in amichevole e sconfitto al tie break il Dual Caselle, avversario anche nel girone B (le due squadre si sono affrontate alla settima giornata a Sommacampagna e in quella occasione i veronesi si erano imposti 3-0).

«E’ stata una sgambata utile per non perdere la condizione atletica e il ritmo partita – afferma soddisfatto il coach in seconda Luca Mutti – abbiamo dato spazio a tutti gli atleti a disposizione e approfittato per testare qualche soluzione che verrà buona nelle prossime gare di campionato. Sabato prossimo tornano le partite vere: affronteremo in casa lo Spezzano, squadra neopromossa come noi, che si annuncia in crescita. Quindi chiuderemo l’andata col derby a Cerese contro il Gabbiano, partita nella quale non avremo nulla da perdere e daremo il massimo». Il Dual, dal canto suo, riprenderà il cammino nel torneo di Serie B ospitando il Viadana.