Calcio Serie C – Mantova, cinque giocatori ancora ai box. Mercato: Simeri e Bocalon, si tratta

Mantova Ieri il Mantova è tornato ad allenarsi con una doppia seduta. In mattinata attivazione e soluzioni offensive; nel pomeriggio attivazione e partita tattica.

A riposo cinque giocatori: Pinton, Messori, Gerbaudo, Guccione e Ceresoli. Situazione da monitorare quotidianamente per i primi due alle prese con acciacchi fisici, mentre per gli altri tre lo staff tecnico ha concesso una giornata di stop per non caricare troppo. Questa mattina l’ultima seduta del 2022. Guccione tra l’altro salterà il match di Novara in programma l’8 gennaio. E chissà che per quella data il ds Alessandro Battisti non riesca già a chiudere il colpo in attacco. Nelle ultime ore si sono intensificati i contatti con l’entourage di Riccardo Bocalon c di Simone Simeri. Salvo clamorose sorprese il Mantova sceglierà uno di questi. Simeri sembra molto convinto della proposta fatta dal Mantova, ma la trattativa con l’attaccante attualmente in forza al Monopoli, deve ancora entrare nel vivo. Lo stesso dicasi per il giocatore veneziano in forza al Trento che ha fatto intendere al suo agente di voler rimanere vicino a casa, visto che da poco è diventato papà. Il tempo di brindare al nuovo anno e inizierà ufficialmente il calcio mercato. Il Mantova nel frattempo prepara il botto.