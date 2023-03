Pallavolo Prima Divisione f – La Linea Saldatura balza in vetta e sogna la D. Nel weekend scattano i play off di Seconda

Mantova In Prima Divisione, la Linea Saldatura Pallavolo Mantova, dopo il successo contro il Monzambano, e il 3-0 sul Solferino, mantiene viva la speranza per ottenere la promozione in serie D. Vicine alle biancorosse Sabbioneta e Pe.Go Volley. Saranno importanti i prossimi match che vedranno impegnate le ragazze dell’allenatrice Isabella Donini. Dopo una cavalcata trionfale che ha visto la Linea Saldatura mantenere sempre il primo posto della classifica, Madini e company dovranno ora sostenere le prossime partite per battere la concorrenza del Sabbioneta e del Pegognaga, avversari molto agguerriti. A una lunghezza troviamo infatti l’Ascosport: il sestetto di Sabbioneta, davanti al suo pubblico, ha mandato ko facilmente per 3-0 il Rigoletto. Al terzo posto con 39 punti il San Marco Pe.Go., che con molte difficoltà è passato per 3-2 a Solferino. Collinari due volte avanti, due volte acciuffate, poi il tie-break è stato vinto 15-12 dalle ospiti. La Minciotecnica Castellucchio corsara in casa del San Lazzaro, nettamente piegato per 3-0; anche il BorgoVirgilio ha fatto bottino pieno in trasferta, vincendo 3-0 a Volta Mantovana sulla Sberna, Infine colpo esterno della Rivarolese a Roncoferraro sul San Leone Magno piegato 3-0. Nel girone B della Prima Divisione femminile, nulla da fare per il Viadana a Cicognolo, Fadigati Padana ha prevalso 3-0. A riposo la Seconda Divisione che riparte questa settimana con i play off promozione Davis-Italcasa Porto (domenica) e San Lazzaro-Levata (venerdì). C’è anche la Coppa Mantova con Piubega Asola-Gs Universal (venerdì). Questo trofeo vede impegnate le ultime 5 classificate della regular season: Gs Universal, Borgo Virgilio, Rivalta Mantovagricoltura, Rivarolese e Piubega-Asola.