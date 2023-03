Basket A2 – Cenna: “La Staff ha dato un segnale”

Mantova In casa Staff non c’è posto per l’amarezza di dover giocare nel girone Salvezza. La vittoria a Cento – vana per qualificarsi per il Girone Bianco che dà poi acceso ai play off, visto il successo di Nardò – ha mostrato comunque un squadra in salute e pronta per lottare su ogni pallone per la salvezza: aggressiva, equilibrata e in fiducia. Tutti ingredienti da cui partire per il prossimo nuovo gironcino. «Vittoria per il morale? Di più, ha dato un segnale – afferma il presidente Paolo Cenna – E’ la gara in cui abbiamo perso meno palloni. E tanti atleti sono andati in doppia cifra: Sherrill, Ross, Cortese e Janelidze». La squadra c’è, come ha detto a fine gara coach Zanco. «Iannuzzi e poi il play americano sono stati innesti voluti che hanno dato un nuovo assetto al team. Ho visto un’equa distribuzione di palloni e responsabilità». Sherrill grande acquisto per Mantova: «E’ un giocatore molto forte per l’A2, e il colpo più importante messo a segno da un club nell’ultima finestra di mercato. Viste le qualità, aveva diverse richieste, anche dalla Fortitudo, ma ha voluto venire da noi per il progetto che gli è stato prospettato, nonostante non fossimo in un’ottima posizione di classifica, e per come gli hanno parlato della società». Non ha impiegato molto tempo per inserirsi: a Cento 20 punti e ha dato equilibrio, come se avesse da sempre giocato negli Stings. «Si è inserito subito, ha preso per mano la squadra e mi sembra che anche gli altri giocatori lo seguano molto, si sentono tutti coinvolti, si passano la palla e possono crescere ancora. A Cento è stata una vittoria di squadra. Dicono magari loro erano stanchi per la Coppa, ma non ci sono alibi. Noi per la prima volta abbiamo giocato con grande intensità per tutti i 40’. Altre volte come con Nardò e Bologna siamo calati; invece a Cento, dopo una partenza negativa, e non era facile riprendersi, siamo sempre stati in controllo fino alla fine e abbiamo vinto di 20, sul campo della terza in classifica. Mi spiace non poter scendere in campo anche domenica, perché per il gioco espresso sarebbe stato interessante continuare. Lavoreremo duramente in queste settimane, soprattutto sulla difesa, per essere pronti in vista del girone Salvezza».