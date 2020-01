San Lazzaro, difesa da rifare. Ghirardi: “A Grumello trasferta cruciale”

Mantova Dopo la sconfitta casalinga rimediata domenica scorsa contro l’Offanenghese, per il San Lazzaro di mister Ermes Ghirardi arriva una trasferta da non fallire, quella di Grumello del Monte contro l’Atletico Chiuduno Grumellese. I bergamaschi sono penultimi in classifica con soli sette punti, e l’unico successo è maturato proprio all’andata contro i biancocelesti a Borgochiesanuova, ultimi a quota tre punti. «Fu la nostra peggior partita – dice mister Ghirardi – ma la seconda è stata quella di domenica scorsa con l’Offanenghese. Dopo un bel primo tempo, nel secondo non siamo scesi in campo, capitolando». Ma a preoccupare non è certo l’avversario (nelle ultime settimane, con i nuovi innesti, il San Lazzaro ha ottenuto risultati e prestazioni incoraggianti), quanto l’allarme rosso in difesa: «Qualcosa ci dovremo inventare – ammette Ghirardi – avremo squalificato Tosi, Mortara difficilmente recupererà e Azzali con la febbre. Adatteremo qualche giocatore, ma la situazione è questa. Le prossime due gare, quella col Chiuduno e quella con il Cazzagobornato, sono quelle cruciali per provare a rimetterci in carreggiata, visto che incontriamo le rivali dirette per la salvezza. Speriamo di poterci sbloccare alla voce vittorie e dunque dare una scossa al nostro campionato. Il potenziale ce l’abbiamo, dobbiamo credere in noi stessi per riuscire a trovare il risultato. Non dobbiamo aver paura».