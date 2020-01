Bocce – Il Memorial Soci di Gonzaga parla veronese

Gonzaga Vedere in finale 4 formazioni di categoria A è sempre piacevole; confortante è anche contare più di cento persone rimaste fino a tarda ora per vedere chi si sarebbe aggiudicato il Trofeo Memorial Soci, gara regionale a coppie organizzato dalla Gonzaghese. A spuntarla sono stati i veronesi Daniele Alessi in coppia con il suo nuovo socio Mauro Rea; secondi classificati i reggiani Andrea Minelli e Claudio Crotti, terzi e quarti rispettivamente Pierpaolo Marini e Mauro Zambroni del Peschiera Verona e Marco Rossi e Gianluca Cestelli della Scandianese di Reggio Emilia. Azzeccata quindi la formula, che quasi più nessuno utilizza, di tenere separate le categorie fino alla batteria eliminatoria per poi dar vita a delle sfide, improbe sulla carta ma mai scontate, con i colpi di scena sempre dietro l’angolo. Un plauso alla Gonzaghese che ha salutato e premiato le migliori quattro coppie per poi offrire a tutti i presenti un buon piatto di pastasciutta innaffiato da buon vino rosso a suggellare la fine di una bella serata di bocce.